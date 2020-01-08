تمثال سپهبد شهید سلیمانی بر سربرگ امتحانی دانشجویان فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: دو استاد دانشکده فنی و حرفه ای تربت حیدریه این دانشگاه در اقدامی با توجه به برگزاری امتحانات دانشگاهی؛ تمثال سپهبد شهید سلیمانی را بر سربرگ امتحانی خود قرار دادند تا با این کار یاد این شهید را زنده نگه دارند.

علی لایقیان جوان و حسین شعبانی دو استاد گروه معماری این دانشگاه اعلام کردند: وظیفه همه آحاد مردم کشورمان است که از مقام شامخ این شهید والامقام به نوعی سپاسگزاری کرده و با عمل به وصیت این عزیزان و لبیک به ندای امام راحل پشتیبان ولایت فقیه باشند تا به مملکت آسیبی نرسد.

آنها وظیفه جامعه دانشگاهی و استادان انقلابی را تبیین و تعمیق روحیه شهادت طلبی و ولایتمداری در بین دانشجویان دانسته و افزودند: این کمترین کاری بود که باید صورت می گرفت.