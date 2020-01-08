«سه تفنگدار و یکی» به سپند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای گروه، نمایش «سه تفنگدار و یکی» به کارگردانی مهدی شاهحسینی روز جمعه ۲۰ دی ساعت ۲۱ در سالن شماره ۲ تماشاخانه سپند با حضور رامبد جوان افتتاح میشود.
نمایشنامه «سه تفنگدار و یکی» بر اساس طرحی از مهدی شاهحسینی توسط عقیل جماعتی به نگارش درآمده است.
در خلاصه این نمایش کمدی آمده است: « وقتی که تنها راه رسیدن به یک مکان و انجام یک ماموریت فقط یک نقشه است و تو اون نقشه رو گم کردی مجبوری از هر کسی کمک بگیری که به اونجا برسی و ... .»
به ترتیب حروف الفبا امین اصلانی، آیت بی غم، سوسن پرور، میثم درویشانپور، سهیل غلامرضاپور، محمد معتضدی بازیگران این نمایش هستند.
پیشفروش بلیت های سه روز نخست این نمایش با ۲۰ درصد تخفیف در سامانه تیوال آغاز شده است.
سیدرسول حسینی مجری طرح، شهرزاد نیکمرام برنامهریز و دستیار کارگردان، بهاره خالقی دستیار کارگردان، سامان قاسمی مدیر تولید، بهراد جوانبخت طراح گرافیک، آرش مالمیر طراح صحنه، مرضیه مسائلی طراح لباس، حسن محمدیفرانی طراح نور، بهروز سیفی موسیقی و طراحی افکت، آوا فیاض مشاور تبلیغات و رسانه، مصطفی پیرهادی عکاس، محمدرضا مظاهر مدیر صحنه، مرتضی مکرمی و علی مهریار دستیاران صحنه، استودیو آبی ساخت تیزر عوامل نمایش «سه تفنگدار و یکی» هستند.
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