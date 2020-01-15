ایجاد اشتغال در سیستان و بلوچستان توسط یک شرکت ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سیستان و بلوچستان از جمله نمونه‌های موفق ایجاد بستر کار آفرینی در عرصه صنایع خلاق محسوب می‌شود. یک شرکت تولیدکننده محتوا یکی از شرکت‌های خلاق مستقر در مرکز نوآوری صنایع خلاق سیستان و بلوچستان است که پس از توسعه زیست بوم در استان شکل گرفت.

مهران ریگی مدیرعامل این شرکت تولیدکنندگان محتوا گفت: این مجموعه، برند شرکت خلاق را در سال ۱۳۹۷ از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرد. زمینه فعالیت شرکت، تولید محتوای تصویری، محتوای صوتی، دوبله، انیمیشن و تولید محتوای اختصاصی برای نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها است. در این شرکت به صورت مستقیم ۱۲ نفر و غیر مستقیم برای ۱۵ نفر شغل ایجاد شده است.

وی در ادامه افزود: با ایجاد مرکز نوآوری صنایع خلاق در سال ۱۳۹۷ وارد این مرکز شدیم و فعالیت خود را در زمینه تولید محتوا شروع کردیم.با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان به لحاظ صنعتی دارای کمبودهای است و ایجاد یک صنعت هزینه بسیار بالایی دارد، می‌توان به برنامه صنایع خلاق به عنوان یک راهکار در دسترس و ممکن نگاه کرد.

مدیر عامل شرکت با اشاره به مزایای صنایع خلاق نسبت به صنایع کلاسیک، اضافه کرد: برنامه صنایع خلاق که بر روی عناصر زود بازده و کم هزینه تمرکز دارد و بیشتر بر استعداد افراد متمرکز شده است، راه کار بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال در سطح گسترده است.

وی با اشاره به گستره وسیع فعالیت صنایع خلاق در این استان، بیان کرد: برای گسترش صنایع خلاق باید زیر ساخت‌هایی مانند استودیوهای انیمیشن، فیلم سازی، موسیقی و کارگاه های صنایع دستی در مبادیی مانند پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری توسعه یابد و ایجاد شود.

به گفته ریگی به جرات می‌توان گفت استان سیستان و بلوچستان از لحاظ گردشگری از بکرترین و زیباترین مناطق گردشگری کشور محسوب می‌شود. آثار باستانی منطقه سیستان تا سراوان و همچنین جاذبه‌های فرهنگی، از جمله پتانسیل‌های استان برای توسعه گردشگری محسوب می‌شود. درکنار آن، صنایع دستی استان مانند خامه دوزی، سوزن دوزی، سیاه دوزی و.. قابلیت ایجاد اشتغال در بستر صنایع خلاق را دارد که هر کدام می‌تواند خود یک کارگاه یا یک مرکز اشتغال خانگی باشد.

وی گفت: تلاش داریم بتوانیم با ایجاد کارگاه‌های آموزشی و استفاده از پتانسیل مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با تربیت نیروی متخصص، گام بزرگی در زمینه اشتغال برداریم.