لزوم تعامل آموزش و پرورش و بهزیستی در ایجاد مراکز اختلال یادگیری

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های اعتباری در استان باید از بروز موازی کاری آموزش و پرورش با اداره کل بهزیستی در ارتباط با راه اندازی مراکز اختلال یادگیری جلوگیری کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: باید از اداره کل آموزش و پرورش استان در ارتباط با تأسیس مراکز اختلال یادگیری کمک‌های لازم صورت پذیرد و جامعه هدف راه اندازی مراکز اختلال یادگیری مشخص شود.

اکرمی بیان داشت: باید نسبت به استفاده از امکانات موجود و متخصصین مراکز بهزیستی و آموزش و پرورش استان در ارتباط با راه اندازی مراکز اختلال یادگیری بررسی‌های لازم به عمل آید چرا که اقدامات متفاوت نتایج متفاوت به دنبال دارد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: چنانچه امکانات موجود در این خصوص پاسخگو است دنبال ساختمان‌های دیگر برای راه اندازی این مراکز نباشیم چرا که محدودیت اعتباری در استان مساله جدی است.

همچنین مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی در این جلسه بر ساماندهی کمک‌های دستگاه‌های اجرایی به دانش آموزان تاکید کرد و گفت: هر گونه کمک در این حوزه باید پیش از آغاز شروع به کار مدارس در مهرماه برای دانش آموزان انجام شود.

سجادی افزود: بحث آموزش‌های دانش آموزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد از ساماندهی خوبی برخوردار نیست بنابراین دو موضوع ذکر شده باید جزو دستور کار جلسه آینده این شورا قرار گیرد.