سهمیه بنزین وانت بارهای بدون کارت هوشمند قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان، صفر صادقی راد با بیان اینکه از بهمن امسال، سوخت وانت بارها بر اساس میزان پیمایش واریز خواهد شد، اظهار داشت: بر همین اساس به همه رانندگان و مالکان وانتبارهای بینشهری توصیه میشود هرچه سریعتر به مراکز مجاز صدور کارت هوشمند و یا به ادارات راهداری شهرستانها مراجعه و ثبتنام کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه مقرر شده تخصیص سهمیه سوخت به وانتبارها بر اساس پیمایش ثبتشده در اسناد حمل انجام شود، همه رانندگان و مالکان وانتبار برای فعالیت در جادههای برونشهری باید اسناد حمل وانتبار را بههمراه داشته باشند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی میشود.
صادقی راد با تأکید بر اینکه همه زیرساختهای لازم برای فعالیت رانندگان و ناوگان از طرف این اداره کل فراهم است، تا در ماههای آینده برای فعالیت حملونقلی و اختصاص سوخت ناوگان خود، دچار مشکل نشوند، یادآور شد: اگر رانندگان وانتبارهای برون شهری تا اول بهمن ماه امسال کارت هوشمند دریافت نکنند، از دریافت سهمیه بنزین پیمایشی محروم خواهند شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای همدان تأکید کرد: بر اساس مصوبات و دستورالعملهای صادر شده در زمینه پیمایشی شدن سهمیه بنزین وانتبارها مانند دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی، سقف مشخصی برای تعیین سهمیه این خودروها وجود ندارد و برابر با میزان تردد و استفاده از سوخت به آنها بنزین سهمیهای اختصاص مییابد، اما تنها لازمه آن دریافت کارت هوشمند است که باید این کار تا بهمن ماه انجام شود.
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