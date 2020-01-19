اردوغان و السراج دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با فائز السراج رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در هتل محل اقامت اردوغان در برلین و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.

گفتنی است برلین امروز میزبان رهبران و مقامات سیاسی ۱۲ کشور و ۴ شرکت چندملیتی، برای برگزاری کنفرانس لیبی و تلاش برای دستیابی به آتش‌بس پایدار و روندی سیاسی در این کشور است.

این درحالیست که پیش نویس بیانیه پایانی کنفرانس برلین درباره لیبی ساعاتی پیش از سوی رسانه‌ها منتشر شده است.

در پیش نویس بیانیه پایانی کنفرانس برلین که در رسانه‌ها منتشر شده بر ممنوعیت هرگونه اقدام تجاوز کارانه ای که باعث وارد آمدن خسارت به تأسیسات نفتی شود تاکید شده است.