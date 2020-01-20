صعود گیتی پسند قطعی شد/ یک دیدار نیمه تمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم از مرحله یک چهارم نهایی لیگ فوتسال امروز ۴ بازی انجام شد که دیدار شهروند ساری و ستارگان ورامین نیمه تمام ماند. بازی اول دو تیم با نتیجه ۳ بر یک به سود ستارگان ورامین به پایان رسیده بود.

در بازی دیگر گیتی پسند با نتیجه ۵ بر ۲ از سد سوهان سیما قم گذشت تا صعودش به مرحله بعدی را قطعی کند. بازی نخست دو تیم با نتیجه ۶ بر ۲ به سود گیتی پسند به اتمام رسیده بود و تیم اصفهانی با پیروز شدن در ۲ بازی نخست صعودش را قطعی کرد.

در سومین بازی امروز فرش آرا مشهد موفق شد سن ایچ ساوه را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد تا تکلیف دو تیم در بازی سوم مشخص شود. در بازی نخست سن ایچ با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شده بود.

در آخرین بازی امروز نیز مس سونگون و حفاری اهواز به مصاف هم رفتند که مسی ها با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسیدند تا سرنوشت دو تیم را بازی سوم مشخص کند. بازی نخست دو تیم در حالی که ۳-۳ مساوی به پایان رسیده بود، در ضربات پنالتی با نتیجه ۶ بر ۵ به سود تیم حفاری اهواز به پایان رسید تا تکلیف دو تیم در بازی سوم مشخص شود.