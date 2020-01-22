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۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

مدیر یک صندوق ذخیره طلا هشدار داد:

سقوط دلار امسال اتفاق خواهد افتاد

سقوط دلار امسال اتفاق خواهد افتاد

بانک‌های مرکزی جهان طلا در سال ۲۰۱۹، میزان ذخایر طلای خود را به رکورد ۳۷۴.۱ تن رساندند که این تغییرات غیرمنتظره، از نظر بسیاری از تحلیل‌گران به عنوان حرکتی برای حذف دلار در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در ۵۰ سال گذشته بانک‌های مرکزی جهان، مقادیر عظیمی طلا خریداری می‌کردند تا اینکه در سال ۲۰۱۹ میزان ذخایر طلای خود را به رکورد ۳۷۴.۱ تن رساندند. این تغییرات غیرمنتظره از نظر بسیاری از تحلیل‌گران به عنوان حرکتی برای کنار گذاشتن دلار در نظر گرفته می‌شود.

‌ایگون ون گرییرز، از صندوق ذخیره طلای «گلد سویتسزرلند دات کام» در اظهارنظر جالبی معتقد است همه کشورها طلا نمی‌خرند، بلکه بیشتر از همه بانک‌های مرکزی شرقی در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند.

او می‌گوید: منظور من روسیه، چین، ترکیه، لهستان و مجارستان است.

ون گرییرز ادامه داد: در این میان روسیه و چین کشورهایی هستند که واقعاً پیش‌بینی می‌کنند چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ آنها می‌دانند که دلار سقوط خواهد کرد.

به اعتقاد گریرز، چین که میزان ذخایر واقعی طلای خود را منتشر نمی‌کند، ممکن است ۲۰ هزار تن طلا را در طول یک دوره زمانی طولانی ذخیره کرده باشد.

او گفت: روسیه و چین متوجه شده‌اند که روزهای دلار به شماره افتاده است و من کاملاً با آنها موافق هستم؛ پس سقوط دلار باید در زمانی در سال جاری اتفاق بیفتد و من معتقدم این‌ طور خواهد شد.

گریرز معتقد است که دنیا شاهد سقوط دلار خواهد بود و این اتفاقی خیلی جدی برای جهان و البته بد برای آمریکا خواهد بود.

کد مطلب 4832227

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
      13 0
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      دلار و طلا به بازار تحریم و بسته ایران هیچ ارتباطی نداره . ایران چیزی نداره و دلار رو دولت بالا کشوند با بی ارزش کردن ریال تا بتونه نفس بکشه
    • خاکی IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
      20 1
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      من که حداقل از حدود سی و خورده ای سال قبل هر روز منتظر سقوط دلاری هستم که دولتمردان و اقتصاددانان ایرانی وعده اش را داده اند و می بینیم که بالا رفتن قیمت دلار در مقابل ریال فلک زده ایرانی اغلب جهشی بوده
      • رضا GB ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
        0 0
        عزیزم مراد بالا رفتن طلا در مقابل دلار است و اینجا اصلا صحبتی از ریال یا هر نوع پول محلی دیگری نیست
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
      0 0
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      سقوط رئال اتفاق افتاده
    • داریوش IR ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
      0 0
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      خدا کند چون آمریکا با این دلار فشارها که به دنیا تحمیل میکنذ
    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      دلار ۷۰۰۰ تومانی درراه است مذاکره مستقیم انجام خواهدشد دارائیهای مسکوت در بانکهای خارجی آزاد بشن سکه دلار الفاتحه میشه
    • Ghasem IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
      0 0
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      والله از اول سال 98تا الان احتمال سقوط رو می‌دادید و کجا خدا داند

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