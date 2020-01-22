سقوط دلار امسال اتفاق خواهد افتاد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در ۵۰ سال گذشته بانکهای مرکزی جهان، مقادیر عظیمی طلا خریداری میکردند تا اینکه در سال ۲۰۱۹ میزان ذخایر طلای خود را به رکورد ۳۷۴.۱ تن رساندند. این تغییرات غیرمنتظره از نظر بسیاری از تحلیلگران به عنوان حرکتی برای کنار گذاشتن دلار در نظر گرفته میشود.
ایگون ون گرییرز، از صندوق ذخیره طلای «گلد سویتسزرلند دات کام» در اظهارنظر جالبی معتقد است همه کشورها طلا نمیخرند، بلکه بیشتر از همه بانکهای مرکزی شرقی در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند.
او میگوید: منظور من روسیه، چین، ترکیه، لهستان و مجارستان است.
ون گرییرز ادامه داد: در این میان روسیه و چین کشورهایی هستند که واقعاً پیشبینی میکنند چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ آنها میدانند که دلار سقوط خواهد کرد.
به اعتقاد گریرز، چین که میزان ذخایر واقعی طلای خود را منتشر نمیکند، ممکن است ۲۰ هزار تن طلا را در طول یک دوره زمانی طولانی ذخیره کرده باشد.
او گفت: روسیه و چین متوجه شدهاند که روزهای دلار به شماره افتاده است و من کاملاً با آنها موافق هستم؛ پس سقوط دلار باید در زمانی در سال جاری اتفاق بیفتد و من معتقدم این طور خواهد شد.
گریرز معتقد است که دنیا شاهد سقوط دلار خواهد بود و این اتفاقی خیلی جدی برای جهان و البته بد برای آمریکا خواهد بود.
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