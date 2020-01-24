نمایشگاه خوشنویسی «رقص خورشید» در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در مراسمی با حضور مرتضی علیخانی مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری قزوین و جمعی از هنرمندان و فرهنگ دوستان اولین نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد معصومه خورشیدی خوشنویس و هنرمند قزوین در گالری هنری وندا در مجتمع راژیا افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۲۱ تابلوی خوشنویسی به روش شکسته نستعلیق از امروز تا ۱۱ بهمن ماه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

معصومه خورشیدی از خوشنویسان هنرمند بداهه نویس استان قزوین است و در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت استاد محصص در سال گذشته برگزار شده بود به عنوان نفر برگزیده خط شکسته معرفی شد.

این هنرمند خوشنویس تاکنون در ده‌ها نمایشگاه گروهی شرکت کرده است.

علاقمندان می‌توانند همه روزه از این نمایشگاه از ساعت ۱۵.۳۰ الی ۲۱ در گالری مجتمع راژیا واقع در میدان جانبازان ابتدای بلوار مطهری دیدن کنند.

