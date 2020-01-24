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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۳:۱۲

نشست محرمانه مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا با سنا درباره ایران

نشست محرمانه مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا با سنا درباره ایران

مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا هفته آینده نشست محرمانه ای را با اعضای سنا پیرامون سیاست ها در قبال ایران برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز جمعه از نشست محرمانه هفته آینده مقامات ارشد وزارت خارجه این کشور با اعضای این کمیته درباره ایران خبر داد.

«برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این نشست که قرار است سه شنبه آینده برگزار شود شرکت خواهد کرد.

گفتنی است که مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا طرح کاهش اختیارات جنگی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را با ۲۲۴ رأی موافق در برابر ۱۹۴ رأی مخالف به تصویب رساند.

با وجود آنکه هم حزبیان ترامپ- جمهوریخواهان- ۵۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا را در اختیار خود دارند، اما دست کم دوتن از سناتورهای جمهوریخواه- رند پال و مایک لی- حمایت خود را از این قطعنامه اعلام کرده‌اند.

کد مطلب 4834134

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    نظرات

    • صالحی IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
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      خداوند این آمریکاییهای دروغ گو را لعنت کند که خبرگزاری فارس که بهترین خبرگزاری دنیا است را تحریم کردن اینها با پیشرفت سیاسی اقتصادی ودینی وعلمی ملت ایران مشکل دارند

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