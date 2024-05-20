به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی ارتحال شهادت گونه و مظلومانه حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی و همراهانشان در پی حادثه سقوط بالگرد را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف و باعظمت ایران تسلیت گفت. متن پیام تسلیت به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال شهادت گونه و مظلومانه رئیسجمهور محترم؛ حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، حجتالاسلام والمسلمین آلهاشم نماینده ولیفقیه، دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه، استاندار آذربایجان شرقی و همراهانشان در پی حادثه سقوط بالگرد در ورزقان غمی جانکاه بر امت و ملت ایران اسلامی رقم زد.
مرحوم حجتالاسلام و المسلمین رئیسی در سالیان متمادی در مناصب مختلف خدمتگذاری به نظام اسلامی توفیقات بسیاری داشت. ایشان در جایگاه ریاستجمهوری همانند سالهای خدمت در قوهقضاییه و تولیت آستان قدس رضوی، همواره در میانه میدان بود و تلاشهای مستمر وی در راستای وظایفش از ویژگیهای بارز ایشان بود.
از حق متعال مسئلت دارم همانگونه که در عرصههای مختلف عنایات خاصه خویش را بر نظام اسلامی و مردم عزیز ارزانی داشته است، در این حادثه اخیر هم با الطاف رحیمانه خویش ملت شریف و بزرگ ایران را مورد امتنان ربوبی قرار دهد و آن خادمان عزیز پرتلاش را در جوار رحمت خویش متنعم سازد.
اینجانب بار دیگر این مصیبت جانکاه را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف و باعظمت ایران، خانوادههای محترم درگذشتگان، اعضای دولت و خدمتگذاران نظام اسلامی تسلیت عرض میکنم. و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن عزیزان سفر کرده و صبر و اجر برای بازماندگان مسالت میکنم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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