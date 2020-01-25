به گزارش خبرنگار مهر، احمد عابدینی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که شامگاه گذشته با موضوع تقویم آموزشی روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت در پاسخ به اینکه امسال دانش آموزان ۱۵۰ روزبه مدرسه می‌روند و بیش از ۲۵۰ ساعت کاهش ساعات آموزش در سال داریم گفت: چند پیش فرض را باید مورد توجه قرار داد. از جمله اینکه ما آموزش و پرورش را اساس و محور توسعه کشور بدانیم و اگر قرار است در کل کشور اتفاقی بیفتد باید باور عمومی ایجاد شود که این اتفاق جز از مسیر آموزش و پرورش محقق نمی‌شود.

وی افزود: آموزش و پرورش مولفه‌هایی دارد که معلم، فضا و تجهیزات، منابع مالی، محتوای برنامه درسی از این جمله است و یک عنصر که مغفول واقع شده، " زمان" است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه سند تحول بنیادین تاکید کرده که باید به مدیریت زمان توجه کنیم گفت: اگر قرار است تحولی ایجاد شود، منع تداخل باید صورت گیرد. اکنون این موضوع زیاد شده است و هر سازمان و فردی به مسائل آموزش و پرورش به صورت غیر کارشناسی و غیرعلمی ورود می‌کند. متأسفانه با مداخلات مجلس شورای اسلامی روبروییم که موانع جدی در راه تحول ایجاد کرده. گاهی با یک طرح یک هفته‌ای، یک موضوع را تحمیل می‌کنند که تنوع مدرسه نمونه‌ای از آن بود.

عابدینی افزود: مدارس را به خاطر هر اتفاقی تعطیل می‌کنیم اما تلاش نمی‌کنیم مقررات را با نظام آموزشی هماهنگ کنیم. معلمان به تبعیت از همسر باید از شهری به شهر دیگر جابجا شوند اما چرا قوانین را تغییر ندادیم که نیروهای سازمان‌های دیگر به احترام معلم و دانش آموز جابه جا و منتقل شوند؟ یک علت ضعف و کوتاهی خود آموزش و پرورش بوده است. علت دیگر این است که آموزش و پرورش غیرحرفه ای تلقی شده و برخی تصور می‌کنند می‌توانند مداخله کنند.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) جمله‌ای داشتند با این مضمون که " آی علما، آی دانشمندان به داد اسلام برسید، اسلام از دست رفت." به تاسی از این جمله باید بگوییم آموزش و پرورش از دست رفت، به داد آموزش و پرورش برسید و آن را از دست مداخله گران نجات بدهید. در چند مرحله ۴۰ هزار، ۶۰ هزار و ۸۰ هزار نفر از نیروهایی نهضتی و غیره که یک روز آموزش ندیده بودند وارد آموزش و پرورش شدند و سرنوشت بچه‌ها را ۳۰ سال به آنها سپردیم.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی موارد اختیار مسئولان ما با تهدید استیضاح، در دست مجلس است، در ادامه درباره تقویم آموزشی اظهار کرد: تغییر تقویم آموزشی سابقه ۹۰ ساله دارد. در این ۹۰ سال حدود ۱۳ بار تقویم آموزشی تغییر کرده است و ۴۰ سال از این مدت آغاز سال تحصیلی از ۱۵ شهریور بوده، یک دوره زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر و یک دوره زمانی در دهه ۴۰ شمسی نیز با توجه به تغییرات اقلیمی به استان‌ها سپرده شد.

وی افزود: از سال ۵۴ بازگشایی مدارس از اول مهر ماه بود. سال ۷۴ زمزمه تغییر تقویم به صورت استانی شروع شد، اما مجلس مخالفت کرد و مصوبه‌ای دال بر عدم اجازه آموزش و پرورش را از سر گذراند. شورای عالی نمی‌تواند مصوبه مجلس را تغییر بدهد. دولت دی ماه سال ۹۵ نیز لایحه‌ای را مصوب کرد ولی با این حال پیشنهاد تعطیلات زمستانی و تغییر شروع و پایان سال تحصیلی به تنهایی در دست آموزش و پرورش نیست.

وی با تاکید بر اینکه زمان تغییر تقویم آموزشی فرارسیده است. از سال ۹۵ طرح و سناریوهای مختلف آن در شورای عالی آموزش و پرورش آماده شده است گفت: یک نکته این است که نمی‌توان یک نسخه برای کل کشور پیچید و باید موضوع را به استان‌ها سپرد. استانداردهای آموزشی و توانمندسازی معلمان باید صورت گیرد. تلاش می‌کنیم حداکثر اختیار را در قالب طرح‌های شورای عالی به مدیران و معلمان بدهیم.

عابدینی ادامه داد: طرح ما درباره تقویم آموزشی ماده است اما اختلاف بر سر این است که کدام مرجع موضوع را بررسی و تصویب کند. به ما گفته اند مجلس به شدت مخالف تغییر زمان شروع سال تحصیلی است.