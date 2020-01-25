مجوز تبلیغات پزشکی چگونه صادر می شود/نحوه برخورد با تخلفات

به گزارش خبرگزاری مهر، فربد رهنما، با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی تبلیغات پزشکی به ویژه در فضای مجازی، گفت: در پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات، شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی به تصویب رسید که در این شیوه نامه چگونگی تبلیغات امور پزشکی تبیین شده است.

وی افزود: هر قدر تسهیل برای صدور مجوز تبلیغات داشته باشیم، شاهد ساماندهی فضای تبلیغاتی خواهیم بود و کمیته تبلیغات شهرستان ها باید فضای تبلیغاتی حوزه پزشکی را رصد کرده و با متخلفین برخورد کنند.

رهنما ادامه داد: اگر فرد متخلف پزشک باشد به دادسرای انتظامی نظام پزشکی مربوطه و اگر غیر پزشک باشد به دادسرای جرایم پزشکی که مسئول رسیدگی به تخلفات افراد غیر پزشک است، ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه برای تبلیغات پزشکی دستورالعمل هایی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در مجوز تبلیغات استاندارد، فاکتورهایی مانند مشخص بودن عنوان شخص تبلیغ کننده، محتوای تبلیغ، نوع رسانه و هدف تبلیغات در نظر گرفته شده است.

رهنما همچنین به متفاوت بودن فضای تبلیغاتی اشاره کرد و یادآور شد: تبلیغات در فضای مجازی با سایر رسانه های تبلیغاتی که فرد انتخاب می کند متفاوت بوده و شامل دو نوع استاتیک و داینامیک می شود.