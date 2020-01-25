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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۱۵

حملات تروریستها به مناطق مسکونی حلب باز هم قربانی گرفت

حملات تروریستها به مناطق مسکونی حلب باز هم قربانی گرفت

حملات راکتی و خمپاره ای تروریستها به مناطق مسکونی سوریه دستکم هشت کشته و ۲۲ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات گروه های تروریستی علیه مناطق مسکونی سوریه هم چنان ادامه دارد.

در جریان جدیدترین حملات این عناصر مسلح به مناطق مسکونی در حلب دستکم ۳۰ غیر نظامی سوری کشته و زخمی شدند.

مرکز آشتی ملی روسیه مستقر در سوریه اعلام کرد که در جریان حملات راکتی و خمپاره ای تروریستها به حلب دستکم هشت غیر نظامی کشته شده و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که نیروهای ارتش سوریه با اجرای عملیات ضد تروریستی در مناطق مختلف این کشور تلاش دارد عناصر باقی از گروه های تروریستی را از این کشور بیرون کند.

کد مطلب 4834157
فاطمه صالحی

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