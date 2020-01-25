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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۴۰

وزارت خارجه اردن:

حمله نظامیان اسرائیلی به مسجد الاقصی محکوم است

حمله نظامیان اسرائیلی به مسجد الاقصی محکوم است

سخنگوی وزارت خارجه اردن اقدامات نظامیان صهیونیست علیه مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «ضیف الله فایز» سخنگوی وزارت خارجه اردن اقدامات نظامیان صهیونیست علیه مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد.

وی تصریح کرد: تعرض نظامیان اسرائیلی به مسجد الاقصی و سرکوب نمازگزاران فلسطینی اقدامی تحریک‌آمیز و محکوم است.

فایز اظهار داشت که رژیم صهیونیستی با این اقدامات تعهدات خود به عنوان یک رژیم اشغالگر طبق قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است.

لازم به ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست همواره با حمله به مسجد الاقصی حرمت این مکان مقدس را هتک کرده و هم چنین حملاتی را علیه فلسطینی ها انجام می دهند.

کد مطلب 4834168
فاطمه صالحی

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