به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، در ماه‌های بهمن و اسفند امسال، ۸ اثر نمایشی در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌روند. همچنین، عمارت نوفل‌لوشاتو در این ۲ ماه میزبان سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» خواهد بود.

فهرست آثاری که در ۲ ماه پایانی سال در ۲ سالن شماره یک و دوی عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌روند به شرح زیر است:

سالن شماره یک:

- نمایش «آل‌استار»، نویسنده: داوود پورحمزه، طراح و کارگردان: مهتاب شکریان، از تاریخ ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن، هر شب ساعت ۲۱:۳۰

- نمایش «منگیا»، نویسنده و کارگردان: سلما سلامتی، از تاریخ ۲۳ بهمن تا پایان سال، هر شب ساعت ۱۸

- نمایش «اپرای ۹۰»، نویسنده و کارگردان: عباس عبدالله‌زاده، از تاریخ ۲۲ بهمن آخر اسفند، هر شب ساعت ۲۱

- نمایش «شک»، کارگردان: مهران امام‌بخش، از تاریخ ۲۳ بهمن تا پایان سال، هر شب ساعت ۱۹:۳۰

سالن شماره دو:

- نمایش «زخم معده»، نویسنده و کارگردان: سجاد دستیار، ۵ تا ۳۰ بهمن، هر شب ساعت ۱۸

- نمایش «همه دزدها که دزد نیستند»، نویسنده: داریو فو، مترجم: جمشید کاویانی، طراح و کارگردان: محمدرضا جمال، از تاریخ ۱ تا ۲۰ بهمن، هر شب ساعت ۱۹:۴۵

- نمایش «مردم وقتی به دنیا اومدم»، کارگردان: مسعود ترابی، از تاریخ ۱۰ تا پایان بهمن، هر شب ساعت ۲۱:۱۵

- نمایش «پسر»، نویسنده: فلوریان زلر، کارگردان: علی ثابت‌قدم‌مقدم، از تاریخ ۲۰ بهمن تا ۲۰ اسفند، هر شب ساعت ۱۹:۳۰

نمایش‌های «سمفونی کوچک سکوت» به کارگردانی سینا راستگو و «جان و جو» بر اساس متنی از آگوتا کریستوف و ترجمه مرضیه مدرسی به کارگردانی محمدرضا چرختاب به ترتیب در ساعت‌های ۱۸ و ۱۹:۳۰ تا ۷ بهمن در سالن شماره یک عمارت نوفل‌لوشاتو اجرا می‌شوند.