به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه بیشک موفقیتهایی که تا به امروز در استان به دست آمده، در سایه همدلی و تلاش مدیران بوده است، گفت: همه این موفقیتها در مقطعی از زمان اتفاق افتاده که دشمنان این نظام از هیچ تلاشی برای کماهمیت کردن این تلاشها فروگذار نکردند.
وی با یادآوری اینکه زیر سئوال بردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از کثیفترین توطئههایی بود که در روزهای اخیر از سوی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، افزود: در طول دو سال اخیر تلاش شده است تا تعامل سازندهای با رسانهها که نقش تاثیرگزاری در توسعه استان داشتهاند، برقرار شود و در اکثر جلسات، رسانهها را به عنوان محرم خودمان دانسته و از آنها دعوت کردهایم.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه امسال با وجود مشکلاتی که در زمینه منابع مالی داشتیم، اما تلاش شده است گامهای بلندی در حوزه سرمایهگذاری برداشته شود که در همین راستا شاهد هشت برابر شدن تعداد پروژهها در سالجاری نسبت به سال گذشته هستیم، تصریح کرد: بیشک، فعال نگه داشتن چرخه تولید در شرایط کنونی کار ارزشمندی است که در استان توانستهایم این مهم را به درستی محقق کنیم.
حقیقی با یادآوری اینکه جدا از اینکه مانع تعطیل شدن واحدهای تولیدی در سال جدید شدیم، با اقدامات صورت گرفته، ۱۱ واحد تولیدی نیز به چرخه تولید بازگشته است، ادامه داد: فارغ از این موضوع، در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز شرایطی را فرهم کردهایم که امروز شاهد افزایش ۱۳۲ درصدی این تسهیلات اعطایی هستیم.
وی در ادامه از زنجان بهعنوان یکی از استانهایی که در زمینه تحقق کاداستر اراضی کشاورزی به نتایج خوبی دست یافته است، یاد کرد و گفت: اقدامات مهمی در استان انجام شده که میتوان به تجهیز ۲۵ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی به آبیاری نوین، احداث واحد پرورش دام سبک با ۶۳ هزار رأس، افزایش سهم استان زنجان از طرح ملی مسکن از ۷۰۰۰ واحد به ۱۳ هزار و ۳۰۰ واحد و … اشاره کرد.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه آمارها حاکی از آن است که امسال بانکها ۸۲ درصد از منابع خود را به تسهیلات اختصاص دادهاند، اظهار کرد: افزایش تسهیلات بهسازی، نوسازی و تعمیر روستایی به ۲۱۰۰ میلیارد ریال، افزایش صد درصدی طرحهای هادی روستایی، افزایش اعتبارات ملی در روستاها از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال و نیز افزایش قیر یارانهای به روستاها از ۱۴۰ میلیارد ریال به ۲۴۰ میلیارد ریال را میتوان از جمله اقدامات مهم تحقق یافته در سالجاری عنوان کرد.
حقیقی با یادآوری اینکه در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ نفر به شمار بیمهشدگان اجباری تامیناجتماعی استان اضافه شده است، بیان کرد: اضافه شدن ۷۶۰ تخت به تختهای بیمارستانی در استان، برخورداری از رتبه دوم کشوری به لحاظ میانگین نرخ مشارکت اقتصادی که رقم آن ۴۹.۹ درصد است، افزایش ۳۶ درصدی درآمدهای عمومی استان و … را نیز میتوان به موفقیتهای محقق شده در طول یک سال گذشته اضافه کرد.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به در پیش بودن ایامالله دهه مبارک فجر، خاطرنشان کرد: در طول چهار دهه گذشته اقدامات ارزشمندی انجام شده که نیاز است مدیران در طول ایامالله دههفجر و با همکاری رسانهها، این اقدامات را به نحو مطلوب اطلاعرسانی کنند.
نظر شما