به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پارس جنوبی جم، در نخستین بازی خود در نیمفصل دوم لیگ برتر، در ورزشگاه نقشجهان در برابر تیم فوتبال ذوبآهن قرار گرفت تا نخستین بازی ذوبآهن با هدایت سرمربی جدید مونتهنگرویی خود یک بر صفر به سود این تیم به پایان برسد.
هومن افاضلی سرمربی جدید تیم فوتبال پارس جنوبی جم که به جای فراز کمالوند سکان هدایت پارس را بر عهده گرفته است، در نشست خبری پس از دیدار با ذوبآهن درباره این بازی اظهار داشت: خوشحال هستم که نیمفصل دوم را از اصفهان و در برابر تیم ذوبآهن شروع کردیم. در این بازی، در نیمه نخست، متاسفانه شروع خوبی نداشتیم ولی به مرور و رفته رفته بهتر شدیم.
وی نیمه نخست را فشرده و شطرنجگونه توصیف کرد و افزود: در نیمه دوم برخلاف نیمه اول، هر دو تیم موقعیتهای بهتری داشتند و یک گل، میتوانست شکل بازی را تغییر دهد که متاسفانه تیمی که گل دریافت کرد، ما بودیم، ما موقعیتهای خوبی داشتیم ولی در فوتبال اگر از موقعیتها استفاده نکنیم، شانسی برای موفقیت نداریم.
سرمربی پارس جنوبی جم، با تبریک به ذوبآهن به خاطر این برد، افزود: ذوبآهن نشان داد در همین مدت کم که سرمربی جدید خود را معرفی کرده است، تغییرات زیاد و مثبتی داشته اما ما باید برای هفتههای بعد، بیشتر تلاش کنیم و بهتر شویم. در نهایت برای هر دو تیم آرزوی موفقیت دارم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب پارس جنوبی تصریح کرد: بازیکنان جوان اگر بخواهند در ترکیب قرار بگیرند، باید بهتر از بازیکنان باتجربه یا دست کم، هم سطح آنان باشند. ما تیم باتجربهای داریم که البته تیم ما میتوانست با تلفیق بازیکنان جوان و بازیکنان باتجربه، شرایط بهتری داشته باشد اما وقتی بازیکنان جوان خود را به تیم تحمیل نمیکنند، ما باید با همین بضاعت کار کنیم.
افاضلی در ارتباط با نقل و انتقالات زمستانی بیان کرد: ما تلاش کردیم تا در نیمفصل با جذب بازیکنان مورد نظرمان، کمبود نفرات تیم را جبران کنیم اما در زمستان جذب بازیکن دشوار است و تیمها به سادگی، بازیکن خود را از دست نمیدهند؛ اما ما بازیکنان جوان خوبی داریم و مطمئناً تا ۳ هفته دیگر، شرایطمان بهتر میشود.
وی از تیم خود ابراز رضایت کرد ولی افزود: کسی که این تیم را تشکیل داده، بر اساس ایدهها و نظرات خود این کار را کرده است اما اگر من بودم، سعی میکردم تیمم، تلفیق بهتری از بازیکنان باتجربه و بازیکنان جوان باشد. سن به تنهایی نشاندهنده خوب یا بد بودن نیست. ما تیم باتجربهای داریم اما در فوتبال سن و کیفیت در کنار هم مطرح هستند. ما باید به یک مدل بازی انعطافپذیر برسیم و در بازی اول نباید قضاوت کرد.
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