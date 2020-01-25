شهادت سردار سلیمانی انقلاب را بیمه کرده است/تکریم حماسه مردم آمل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی شامگاه شنبه در مراسم همایش سالروز حماسه مردمی ششم بهمن سال ۶۰ در آمل با بیان اینکه آتش عشق و محبت امام حسین (ع) خاموش نمی‌شود، تصریح کرد: اربعین گذشته در اربعین حسینی بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم پیاده روی شرکت کردند و این نشان از عشق به امام حسین (ع) دارد.

وی افزود: به برکت انقلاب، نظام اسلامی و خون شهیدان از جمله سردار شهید سلیمانی و هم رزمانش و جوانان پاک باخته که حاضر هستند تا آخرین نفس برای حفظ این نظام بجنگند و شهید شوند، دارای عزت و افتخار هستیم.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رسیدگی به خانواده معظم شهدا و ملاقات با آنان را از برنامه‌های همیشگی مقام معظم رهبری بیان کرد و گفت: اگر امروز نفس می کشیم و عزت داریم و فرمانده سپاه کشور می‌گوید اگر آمریکا جسارتی کند، آنجایی را که بیشتر دوست دارد درهم خواهید کوبید، به برکت خون شهیدان است.

هیمنه نیروهای مسلح و سپاه به برکت خون شهیدان است

وی افزود: این قدرت بیان و حرف‌های بی محابا و تهدید، توخالی نیست و خبر داریم چه تعداد از نیروهای آمریکا در حمله به پایگاه نظامی آمریکایی کشته شدند و این همه قدرت و هیمنه نیروهای مسلح و سپاه به برکت خون شهیدان است.

وی با اظهار اینکه آل سعود ظالم هستند و غضب کردند، افزود: اکنون شیعیان و مسلمانان نمی‌توانند به راحتی در بقیع و حرمین شریفین، زیارتنامه بخوانند و زیارت کنند و از خداوند تقاضای سقوط آل سعود داریم.

آیت الله محمدی گلپایگانی با اظهار اینکه آل سعود، آل سقوط است تصریح کرد: انشاءلله به زودی شاهد سقوط آن خواهیم شد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اظهار اینکه حیف بود سردار قاسم سلیمانی در بستر بمیرد زیرا همواره شهادت آرزویش بود، افزود: رذل ترین افراد عالم دستور ترور وی را صادر کردند.

نام سردار سلیمانی پشت دشمن را می‌لرزاند

وی اخلاص را از ویژگی‌های برجسته سردار سلیمانی بیان کرد و افزود: ایشان یک نظامی و فرمانده سپاه قدس بود و در کنار آن یک دیپلمات برجسته بوده است و شرح حال عراق، لبنان، یمن، سوریه در مشت وی بود.

آیت الله گلپایگانی ادامه داد: نام و شجاعت سردار سلیمانی، پشت دشمن را می‌لرزاند و اولین فردی بود که در نبرد با دشمنان، حمله را آغاز می‌کرد و از مرگ هراسی نداشت.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تشییع باشکوه مردم ایران و عراق از پیکر مطهر سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش گفت: تشییع جنازه این بزرگمرد انقلاب و نظام اسلامی را بیمه کرده است و نام وی برای ابد و همیشه در تاریخ انقلاب ماندگار خواهد شد.

وی با گرامیداشت حماسه ششم بهمن سال ۶۰ مردم آمل اظهار داشت: تکریمی که حضرت امام راحل نسبت به شهر آمل داشتند نسبت به هیچ شهری در کشور نداشته است.

آیت الله گلپایگانی تصریح کرد: منافقان کوردل تصور می‌کردند می‌توانند آمل را محاصره کنند اما حماسه مردمی، نقشه‌هایشان را از بین برده است.

وی با بیان اینکه ایران کشور امام حسین (ع)، اربعین و اهل بیت است، افزود: انشالله این پرچم به دست مبارک حضرت امام زمان (عج) خواهد رسید.