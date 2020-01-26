خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: حشمت الله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت آماری گونه‌های مختلف حیات وحش در زیستگاه‌های استان البرز، اظهار کرد: کل و بز کوهی بومی البرز از جمله گونه شاخصی است که در زیستگاه‌های استان زندگی می‌کند همچنین می‌توان به پلنگ، سیاه گوش و خرس نیز اشاره کرد.

وی با اشاره به وضعیت گونه‌های جانوری در خطر انقراض، گفت: خوشبختانه با این موضوع در زیستگاه‌های استان مواجه نیستیم اما باید نظارت‌ها و پایش ها توسعه یابد تا با حفاظت بیشتر از گونه‌های حیات وحش میزان تخلفات در زمینه شکارهای غیرمجاز کاهش یابد.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به اهمیت پایش مناطق زیستگاهی و همچنین دستگیری متخلفان شکار و صید غیرمجاز، گفت: در استان طی یک ماه گذشته چهار شکارچی غیرمجاز دستگیر شده است از جمله می‌توان به دستگیری عاملان صید غیرمجاز پرندگان و همچنین شکار غیرمجاز کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده طالقان اشاره کرد. متخلفان تحویل مراجع قضائی شدند.

کشیری در بخش دیگری از ابلاغ و اجرایی شدن جریمه جدید از سوی محیط زیست برای شکار کل و بز وحشی خبر داد و گفت: در گذشته میزان این جرایم برای این دو گونه جانوری به ازای هر رأس شکار غیرمجاز ۱۰ میلیون تومان بود که بر اساس ابلاغیه جدید، هر رأس شکار غیرمجاز کل و بز وحشی به ترتیب برابر ۲۵ و ۷۵ میلیون تومان جریمه دارد.

وی اضافه کرد: در این مورد نمی‌توانیم تنها با اتکای به بحث جریمه پیش برویم زیرا با اینکه جرایم جدید ابلاغ و اجرایی شده در همین چند روز اخیر نیز شاهد دستگیری شکارچیان غیرمجاز بوده‌ایم.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان البرز با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها، آموزش جوامع محلی و جذب همیاران برای کمک به محیط زیست برای جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، گفت: از رسانه‌ها تقاضا داریم که برای حفظ حیات وحش و روشن سازی افکار عمومی کمک حال محیط زیست باشند.

کشیری با اشاره به اینکه طی دو تا سه سال اخیر بیشتر به مسئله آموزش جوامع محلی و جذب همیار پرداخته‌ایم، افزود: در این مورد جلسات آموزشی با شکارچیان قانون مند استان البرز برگزار شده است به طوری که بیشتر دستگیری‌هایی که در استان در خصوص صید و شکار غیرمجاز داشته‌ایم با همکاری جوامع محلی، همیاران و شکارچیان قانونمند بوده است.

وی در بخش دیگری در پاسخ به اینکه آیا امسال نسبت به سال گذشته آمار دستگیری متخلفین شکار و صید غیرمجاز تغییری کرده است، گفت: خوشبختانه در این مورد نسبت به سال قبل کاهش داشته‌ایم که این مهم مرهون پایش بیشتر، همکاری شکارچیان قانون مند و جوامع محلی و برگزاری دوره‌های آموزشی از سوی محیط زیست استان برای آنها بوده است.