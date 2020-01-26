هزینه هر نامزد انتخابات باید به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی «طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی»، ماده ۵ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این ماده مقرر شد «حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد».

بر اساس تبصره یک این ماده مصوب شد «هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی یا احزاب و گروه‌های سیاسی انجام می‌شود، به عنوان هزینه نامزدها محاسبه شود؛ مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات، مشمول این حکم هستند».

بر اساس تبصره دو این ماده مقرر شد «احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها، مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها، حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند».

در تبصره سه این ماده نیز مقرر شد «انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصولات و ارائه خدمات که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن، پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه، ممنوع است».

در تبصره چهار این ماده «میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموعه نامزدها برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزدِ مقرر در این ماده است».