لزوم توجه به تامین روشنایی معابر تهران در شب

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص توجه به تامین روشنایی معابر تهران در شب طی تذکری واکنش نشان داد.

فراهانی در این رابطه گفت: «خاموشی» معابر تهران، چهره شب شهرمان را به هم ریخته و شهر را برای حیات و زیست شبانه به خصوص برای پیاده‌ها نامناسب کرده است.

وی افزود: متاسفانه مدتی است روشنایی معابر و خیابان‌های اصلی، کوچه‌ها، م سیرهای پیاده و حتی بزرگراه‌های اصلی شهر به شدت کاهش پیدا کرده است.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: عدم تامین روشنائی معابر شهری زمینه ساز حوادث ترافیکی، فراهم شدن بستر مناسب برای بزهکاری و بدل ساختن معابر امن شهر به فضای بی دفاع شهری و کاهش احساس امنیت شهروندان است، امری که نه فقط چهره شهر را سیاه و تاریک می‌کند، بلکه بر تصویر و تصور شهروندان و گردشگران از شهرمان تهران نیز اثر می‌گذارد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ «قانون سازمان برق ایران» (مصوب ۱۳۴۶) و «آئین نامه نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر و جا به جائی تاسیسات آب و برق» (مصوب ۱۳۶۴ هیئت وزیران) «هزینه روشنائی معابر توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای راساً از محل عوارض مقرر بر مصرف برق تامین و برداشت می‌گردد.»

فراهانی ادامه داد: وظیفه‌ای که عدم اجرای مناسب آن توسط شرکت برق تهران و خاموشی معابر شهر سبب شده تا برخی گمان کنند شهرداری تهران در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، حال آنکه تامین روشنائی معابر و پرداخت هزینه‌های آن بر اساس نص صریح قانون برعهده وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای است.

وی در پایان افزود: بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب» به شرکت توزیع برق تهران تذکر می‌دهم و انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مساله تامین روشنائی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان از این طریق توجه نماید.