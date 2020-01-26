بازی با طعم مرگ/قتل شبه عمد، پایان شنای دوستان در کارون

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: شور و حال جوانی همانقدر که می‌تواند نیرو محرکه زندگی و آغاز اقدامات و فعالیت‌های خلاقانه باشد به همان اندازه هم می‌تواند سرکش و ماجراجو باشد. داستان پرونده محمد هم به دلیل همین شور و حال جوانی و شاید یک لحظه غفلت تشکیل شده و به جای اینکه او در آغاز سال‌های جوانی به فکر تحصیل و کار و ازدواج باشد حالا باید روزهای زندان را شب کند و مدام خاطره آن روز گرم تابستانی را با خود مرور کند.

محمد جوان ۲۵ ساله‌ای است که به همراه دو نفر از دوستان خود برای اینکه گرمای هوای اهواز را از تن به در کنند به کنار رودخانه کارون می‌روند تا از خنکای آب به دور از هیاهوی شهر ساعتی خوش را در کنار یکدیگر سپری کنند اما غافل از اینکه زندگی یکی از آنها صید آب می‌گردد.

محمد و دوستانش چندین بار برای شنا کردن به درون آب رفته بودند و به دنبال یک شوخی دوستانه ناگهان محمد دوستش علی را که کنار ساحل نشسته بود به درون آب انداخته فکرش را هم نمی‌کرد که علی غرق شود چرا که شنا کردن بلد بود و تبحر کافی را هم داشت.

روزگار اما با این دو جوان همراه نبود و بر خلاف تصور آنها و در کمال ناباوری بعد از چند دقیقه محمد و دوستش متوجه شدند که او دیگر به روی آب نمی‌آید و هرچه تلاش کردند هم بی فایده بود، آب علی را با خود برد و جسد بی جان او بعد از دو روز در قسمت پایین دست رودخانه پیدا شد.

طبق نظریه پزشکی قانونی علت فوت غرق‌شدگی در آب و عوارض ناشی از آن بوده است.

طبق حکم دادگاه مددجو به اتهام قتل شبه عمد محکوم به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و همچنین یک سوم دیه بابت تغلیظ آن به مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان محکوم می‌گردد. که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه از تیر ماه سال گذشته تا کنون در زندان بیر می‌برد.

با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته توسط کمیته صلح و سازش ستاد دیه اولیا دم حاضر به گذشت هیچ مبلغی از دیه نبودند و خانواده مددجو نیز تا کنون توانایی تأمین هیچ بخشی از مبلغ بدهی را نداشته‌اند. نیکوکارانی که تمایل دارند به این مددجو کمک نمایند می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۶۲۳۰۶۵۴۰۰۶ بانک ملی ایران و شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۳۸۲۲۵۶۵ بانک انصار به نام ستاد دیه‌ی استان خوزستان؛ واریز کنند.

همچنین خیرانی که تمایل دارند به این زندانی کمک کنند می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به شماره ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز کرده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن ۱۵ - ۸۸۹۱۶۰۱۲ پاسخگوی سوالات شما در این زمینه خواهد بود.