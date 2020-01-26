انجمن کارگردانان آمریکا برترین ها را شناخت/ سم مندس برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هفتاد و دومین دوره جوایز سالانه انجمن کارگردان‌های آمریکا (DGA) دقایقی پیش به کار خود خاتمه دارد و برترین کارگردان‌های سال را معرفی کرد.

در این مراسم که در ریتس-کارلتون هتل لس‌آنجلس برگزار شد، توماس شلامه رئیس این انجمن مراسم را افتتاح کرد و در سخنانی از تلاش این انجمن برای ایجاد تنوع در طیف کارگردان‌ها تجلیل کرد و گفت همه تلاش این انجمن آن بوده که از کارگردان‌های سفیدپوست مرد عبور کند. به گفته وی ۵۰ درصد کارگردان‌هایی که در سال ۲۰۱۹ در تلویزیون کار کرده بودند زن یا رنگین‌پوست بودند که در مقایسه با ۲۱ درصد سال ۲۰۱۴ خیلی تغییر کرده است.

در مراسم دیشب (صبح امروز به وقت ایران) سم مندس برای «۱۹۱۷» در حالی به عنوان بهترین کارگردان سال انتخاب شد که کوئنتین تارانتینو برای «روزی روزگاری در هالیوود»، تایکا وایتیتی برای «جوجو خرگوش»، بونگ جون هو برای «پارازیت» و مارتین اسکورسیزی برای «ایرلندی» دیگر نامزدهای فهرست دریافت جایزه دستاورد چشمگیر کارگردانی در این بخش بودند.

دریافت این جایزه می‌تواند در بیشتر موارد نشان دهنده برنده جایزه کارگردانی اسکار هم باشد. آلخاندرو گونزالس ایناریتو برای «بردمن» و «بازگشته از گور»، دمین شازل برای «لالا لند»، گی‌یرمو دل تورو برای «شکل آب» و آلفونسو کوارون برای «رُما» هر ۲ جایزه را دریافت کرده‌اند.

در بخش اولین کارگردانی فیلم سینمایی نیز آلما هارل برای «هانی بوی» در حالی به عنوان برنده انتخاب شد که ماتی دیوپ برای «آتلانتیک»، ملینا ماتسوکاس برای «کوئین و اسلیم»، جو تالبوت برای «آخرین مرد سیاه‌پوست در سان فرانسیسکو» و تایلر نیلسن و مایکل شوارتز برای «شاهین کره بادام زمینی» در این فهرست جای داشتند. هارل از شیا لابوف برای اینکه این فرصت را به او داد تا درباره کودکان والدین الکلی فیلم بسازد، تشکر کرد.

در بخش بهترین مستند نیز استیون بوگنار و جولیا ریشرت برای «کارخانه آمریکایی» برنده شدند و فراس فیاض برای «غار»، الکس هولمز برای «میدن»، تامارا کوتفسکا و لوبومیر استفانوف برای «سرزمین عسل» و نانفو وانگ و جیالینگ ژانگ برای «ملت تک فرزندی» را پشت سر گذاشتند.

در بخش تلویزیونی بیل هادر جایزه سریال کمدی را برای «بری» برد و کارگردان‌های «خانم میزل شگفت‌انگیز» و «ویپ» را پشت سر گذاشت.

نیکول کاسل کارگردان «نگهبانان» نیز برای سریال درام برنده جایزه شد و کارگردان‌های «جانشینی» و «بازی تاج و تخت» را پشت سر گذاشت.

جوان رِنک کارگردان «چونوبیل» جایزه بخش سریال کوتاه را برد تا ایوا دوورنی برای «وقتی آنها ما را می‌بینند»، وینس گیلیان برای «ال کامینو» و توماس کیل برای «فاسی / وردون» را جا بگذارد.

دان روی کینگ کارگردان «ساتردی نایت لایو» در بخش تاک‌شو / نیوز / گزارش ورزشی برنده شد و جایزه بخش ویژه این برنامه‌ها به جیمز باروز رسید و جیسون کوهن نیز برای «دوباره!» از شبکه دیزنی پلاس به عنوان برنده برنامه‌های رآلیتی انتخاب شد. برنده برنامه کودکان ایمی شاتس برای مستند اچ‌بی‌او با عنوان «ترانه پارکلند» بود.

جایزه فرانک کاپرا برای یک عمر دستاور نیز به دانکن اس.هندرسون دستیار کارگردان «هری پاتر و سنگ جادو» رسید و آرتور ای.لوییس دستیار صحنه جایزه فرانکلین شافنر را به خانه برد.