جایزه انجمن کارگردانان آمریکا بار دیگر به ایناریتو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، الخاندرو گونزالس ایناریتو جایزه بهترین فیلم سینمایی سال ۲۰۱۵ انجمن کارگردانان آمریکا را به خود اختصاص داد. این اولین باری است که یک کارگردان دو سال پشت سر هم برنده این جایزه می‌شود. ایناریتو که احساساتی شده بود و سعی می‌کرد اشک‌هایش سرازیر نشود، جایزه‌اش را از تام هوپر کارگردان «سخن‌رانی پادشاه» گرفت و گفت: واقعا هرگز انتظار نداشتم این جایزه را ببرم. من فلج شدم. البته مردها گریه نمی‌کنند، این را ریدلی اسکات امروز گفت.

او به این نکته اشاره کرد که پدرش دو سال پیش از دنیا رفته و او باور دارد که این جایزه نشانگر اعتبار کشورش مکزیک است. او گفت: این جایزه به کل کشور می‌رسد و من را خوشحال می‌کند.

این کارگردان به جمعیتی که در سِنچوری پلازا جمع شده بودند گفت این اولین باری است که او در عموم گریه می‌کند و بخشی از دلیل آن هم این است که روایت «بازگشته» - که در آن هیو گلاس سعی می‌کند با مرگ پسر چند نژادی‌اش کنار بیاید - برای او خیلی شخصی بود.

ایناریتو همچنین در پشت‌صحنه مراسم از دونالد ترامپ به خاطر پیشنهادش برای ساختن یک دیوار لب مرز مکزیک و آمریکا انتقاد کرد و گفت: قدرت این کشور از گوناگونی‌ است اما ساختن یک دیوار به آن خیانت می‌کند.

ایناریتو سال گذشته جایزه انجمن کارگردانان آمریکا (DGA) را به خاطر فیلم «مرد پرنده‌ای» از آن خود کرده بود که بعد موفق به کسب جایزه اسکار هم شد. جایزه انجمن کارگردانان، «بازگشته» را در صدر شانس‌های دریافت اسکار کارگردانی قرار می‌دهد و همیشه یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده این بوده که چه کسی اسکار کارگردانی را از آن خود خواهد کرد. از سال ۱۹۴۸ تا به حال، تنها هفت نفر از برندگان DGA نتوانسته‌اند برنده اسکار هم بشوند. آخرین استثنا مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود که در آن بن افلک برنده جایزه انجمن کارگردان‌ها شد، حتی با وجود اینکه نامزد دریافت جایزه اسکار نشده بود.

ایناریتو به جمعی از کارگردانان منتخب می‌پیوندد که تا به حال دو بار برنده این جایزه شده‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به انگ لی، فرانسیس فورد کاپولا، کلینت ایستوود، جورج استیونز،‌ دیوید لین و جوزف مانکیویچ اشاره کرد. استیون اسپیلبرگ تنها کارگردانی است که سه بار این جایزه را به خانه برده است.

در مراسم اهدای جوایز انجمن کارگردانان آمریکا که شب شنبه(امروز به وقت ایران) برگزار شد، الکس گارلند جایزه اولین تجربه کارگردانی را برای فیلم «اکس ماکینا» از آن خود کرد. استیون اسپیلبرگ که آن را اهدا کرد، گفت اگر این جایزه قبلا وجود داشت برای «همشهری کین» به اورسون ولز و برای «پسرا و محله» به جان سینگلتون می‌رسید.

در بخش تلویزیون، دیوید ناتر کارگردان «بازی تاج و تخت» برای اپیزود «بخشش مادر» برنده جایزه سریال درام انجمن کارگردانان شد. کریس ادیسون هم جایزه سریال کمدی را برای اپیزود «شب انتخابات» سریال «ویپ» به خود اختصاص داد. دی ریس هم دو جایزه فیلم و مینی‌سریال تلویزیونی را برای فیلم بیوگرافیکی «بِسی» از آن خود کرد. تمام کارگردانان بخش تلویزیون، اولین بار بود که جایزه DGA را به خانه می‌بردند.

کنی اورتگا برای «نوادگان» برنده جایزه کودکان شد. آندراس نیلسون از کمپانی بیسکوییت فیلم‌وورکس برنده جایزه آگهی‌ها شد و وقتی در سخنرانی‌اش گفت «دوستت دارم حتی با وجود اینکه شخصا تو را نمی‌شناسم» باعث خنده جمعیت شد. این جوایز بر پایه رای‌های ۱۶ هزار عضو DGA اهدا شدند.

در افتتاحیه مراسم، پاریس بارکلی رییس DGA به مساله گوناگونی نژادی اشاره کرد و گفت: نبرد سخت اینجاست که باید صنعت فیلم را راضی کرد که فرصت‌های برابر به معنی یک زمینه رقابت عادلانه است.