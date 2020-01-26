به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با قرار گرفتن در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اعضای کارگروه‌های کشوری ستاد بزرگداشت دهه فجر با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

بر اساس این گزارش در این مراسم که با حضور نصرت الله لطفی قائم مقام، محسن صباغ مشاور عالی مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان تهران، برخی از ائمه جمعه شهرستان‌های استان تهران، نمایندگان و رؤسای کارگروه‌های تخصصی و کشوری بزرگداشت یوم الله دهه فجر در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب برگزار شد یاد و خاطره با آرمان‌های ایشان بیعتی دوباره بسته شد.

گفتنی است که شرکت کنندگان در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.

