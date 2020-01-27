خروج هواپیمای مسافربری شرکت کاسپین از باند/ مسافران آسیب ندیدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یک فروند هواپیمای مسافربری امروز در شهرستان ماهشهر دچار حادثه شد. هواپیما مربوط به پرواز تهران-ماهشهر و متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین بود که از باند فرودگاه ماهشهر خارج شد.

این هواپیما از نوع بوئینگ MD با ۱۳۵ مسافر و ۷ خدمه پرواز در ساعت ۶:۴۵ تهران را به مقصد ماهشهر ترک و در ساعت ۷:۵۰ صبح امروز پس از فرود (لندینگ) از باند فرودگاه ماهشهر خارج شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از اعزام تیم کارشناسان سازمان به منظور بررسی چگونگی خروج هواپیمای شرکت هواپیمایی کاسپین از باند به فرودگاه ماهشهر خبر داده است.

رضا جعفراده با بیان اینکه به مسافران این پرواز آسیبی نرسیده است افزود: موضوع خروج هواپیما از باند در دست بررسی است و چرایی این موضوع منوط به اعلام نتایج بررسی‌های تیم کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری است.

خلبان دیر لندینگ کرده است

مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان هم در تشریح این حادثه به خبرنگار مهر گفت: دلیل حادثه به بررسی بیشتری نیاز دارد ولی خوشبختانه به مسافران طبق بررسی‌های اولیه آسیب نرسیده است.

محمدرضا رضایی افزود: بر اساس اعلامی که به ما شده علت این حادثه این بوده که که خلبان دیر لندینگ کرده است و همین امر باعث شده که هواپیما هنگام فرود از باند خارج شود و با سرعت در منطقه مسکونی حوالی فرودگاه حرکت کند.

مسدود شدن محور ماهشهر - سربندر

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان هم از مسدود شدن محور ماهشهر - سربندر به علت فرود اضطراری هواپیمای مسافربری خبر داد. غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور ماهشهر - سربندر به علت فرود اضطراری هواپیمای مسافربری که صبح امروز رخ داد تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی افزود: محور جایگزین، ماهشهر- جراحی - سربندر بوده و با پس از باز شدن محور ماهشهر - سربندر مراتب به اطلاع شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

۲ نفر مصدوم شدند

علی خدادادی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو تیم عملیاتی با تجهیزات لازم اعزام شدند و به وسیله استقرار آنها در فرودگاه ماهشهر پوشش امدادی لازم ایجاد شد.

وی افزود: دو فرد مصدوم که از ناحیه پا دچار مصدومیت سطحی شده بودند توسط عوامل امدادی این جمعیت به مرکز درمانی انتقال یافتند.

مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پرواز صبح دوشنبه تهران - ماهشهر، یک فروند هواپیما در هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر از باند خارج می‌شود که خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشته است.

وی از علت بروز این حادثه اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: تا کنونی گزارشی از مصدوم شدن مسافران این پرواز نداشته‌ایم.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

روابط عمومی هواپیمایی کاسپین هم در اطلاعیه‌ای گفته است: ساعت ۷:۵۰ صبح امروز یک فروند هواپیمای مکدانل داگلاس MD83 به رجیستر EP-CPZ متعلق به هواپیمایی کاسپین با شماره پرواز ۶۹۳۶ که در مسیر تهران - ماهشهر بود؛ در فرودگاه ماهشهر به زمین نشست و متأسفانه از قسمت انتهای باند خارج و به فنس و موانع انتهای مسیر برخورد نموده است. تمامی ۱۳۶ مسافر و ۷ کرو پروازی در سلامت کامل بوده و از هواپیما تخلیه شدند همچنین علت این رخداد نیز در حال بررسی می‌باشد.

تیم واکنش اضطراری هواپیمایی کاسپین به همراه کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری در حال اعزام به ماهشهر هستند.

ادامه تصاویر از این حادثه را اینجا ببینید.

بنابراین گزارش، این هواپیما به داخل شهر رفته و در یک منطقه مسکونی قرارگرفته است. به گفته شاهدان عینی به مسافران آسیب جدی وارد نشده است.