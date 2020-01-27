«سه تفنگدار و یکی» تا ۱۳ بهمن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایش «سه تفنگدار و یکی» به کارگردانی مهدی شاه‌حسینی که قرار بود تا ۵ بهمن ماه روی صحنه باشد تا ۱۳ بهمن تمدید شد. این نمایش هر شب ساعت ۲۱ در سالن شماره ۲ تماشاخانه سپند روی صحنه می‌رود.

نمایشنامه «سه تفنگدار و یکی» بر اساس طرحی از مهدی شاه‌حسینی توسط عقیل جماعتی به نگارش درآمده است. در این نمایش کمدی تعدادی از خنداننده‌های برنامه «خندوانه» ایفای نقش می‌کنند. بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا امین اصلانی، آیت بی غم، سوسن پرور، میثم درویشان‌پور، سهیل غلامرضاپور، محمد معتضدی هستند.

مهدی شاه‌حسینی متولد ۱۳۶۱ دارای مدرک کارشناسی سینما است. او فعالیت هنری خود را از سال ۸۱ با ورود به هنرستان هنرهای نمایشی و بازی در تئاتر آغاز کرد. شاه حسینی پیش از این تجربه کارگردانی نمایش های «کمی تا قسمتی ابری» سال ۸۳ و «جیک جیک های شیش و هشت» سال ۸۴ و دستیاری کارگردانانی چون محمد عاقبتی، داوود رشیدی، حسن معجونی، سعید چنگیزیان، رضا بابک، امیررضا کوهستانی و ... را در کارنامه خود دارد اما شهرت وی به دلیل همکاری‌اش با رامبد جوان در برنامه «خندوانه» از سال ۱۳۹۳ تاکنون است.

علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت می توانند به سامانه تیوال مراجعه کنند.

سیدرسول حسینی مجری طرح، شهرزاد نیک‌مرام برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، بهاره خالقی دستیار کارگردان، سامان قاسمی مدیر تولید، بهراد جوان‌بخت طراح گرافیک، آرش مالمیر طراح صحنه، مرضیه مسائلی طراح لباس، حسن محمدی‌فرانی طراح نور، بهروز سیفی موسیقی و طراحی افکت، آوا فیاض مشاور تبلیغات و رسانه، مصطفی پیرهادی عکاس، محمدرضا مظاهر مدیر صحنه، مرتضی مکرمی و علی مهریار دستیاران صحنه، استودیو آبی ساخت تیزر عوامل نمایش «سه تفنگدار و یکی» هستند.