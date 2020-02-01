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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲

دبیرکل کمیته هم حکم گرفت؛

علی دایی بالاخره در ورزش ایران پست گرفت!

علی دایی بالاخره در ورزش ایران پست گرفت!

وزارت ورزش چند انتصاب در فدراسیون های ورزشی انجام داد که مهمترینش حضور علی دایی در هیات رئیسه هاکی است!

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام وزارت ورزش، بنا به پیشنهاد بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی و موافقت وزیر ورزش و جوانان علی دایی و علی اصغر پورمحمدی به عضویت هیات رییسه فدراسیون هاکی درآمدند.

همچنین با موافقت دکتر سلطانی فر ، اکبر ترکان عضو هیات رییسه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا شد.

کیکاووس سعیدی نیز با حکم وزیر ورزش و جوانان به عضویت هیات رییسه فدراسیون  کاراته ایران درآمد.

علی مویدی خرم آبادی و سعید شاهرخی هم با پیشنهاد رییس فدراسیون جودو و موافقت وزیر ورزش و جوانان عضو هیات رییسه این فدراسیون شدند.

کد مطلب 4836300

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