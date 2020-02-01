علی دایی بالاخره در ورزش ایران پست گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام وزارت ورزش، بنا به پیشنهاد بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی و موافقت وزیر ورزش و جوانان علی دایی و علی اصغر پورمحمدی به عضویت هیات رییسه فدراسیون هاکی درآمدند.

همچنین با موافقت دکتر سلطانی فر ، اکبر ترکان عضو هیات رییسه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا شد.

کیکاووس سعیدی نیز با حکم وزیر ورزش و جوانان به عضویت هیات رییسه فدراسیون کاراته ایران درآمد.

علی مویدی خرم آبادی و سعید شاهرخی هم با پیشنهاد رییس فدراسیون جودو و موافقت وزیر ورزش و جوانان عضو هیات رییسه این فدراسیون شدند.