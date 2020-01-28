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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۱۲

کریمی در گفتگو با مهر:

سخنان روحانی عامل تفرقه است/ می‌خواهد به اصلاحات نفس مصنوعی بدهد

سخنان روحانی عامل تفرقه است/ می‌خواهد به اصلاحات نفس مصنوعی بدهد

عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس گفت: رئیس‌جمهور جنگ روانی راه انداخته است تا به جریان اعتدال و اصلاحات در آستانه انتخابات نفس مصنوعی بدهد.

علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در همایش استانداران و فرمانداران گفت: رئیس‌جمهور اخیراً در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم هجمه سنگینی علیه شورای نگهبان کرده است که این امر نشان دهنده دخالت آشکار دولت در روند اجرای انتخابات است.

نماینده مردم اراک اظهار داشت: جایگاه، اختیارات و وظایف هر بخشی از نظام و حاکمیت در انتخابات تعیین شده است. دولت و وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و مجری انتخابات است لذا هرگونه موضع گیری انتخاباتی دولت و وزارت کشور بویژه رئیس‌جمهور که عالی‌ترین مقام قوه مجریه است، شائبه دخالت در انتخابات را ایجاد کرده و تخلف قانونی است.

وی اظهارات رئیس‌جمهور علیه منتقدان را دخالت آشکار در انتخابات خواند و گفت: دولت به عنوان مجری انتخابات نباید یک طرفِ معادله انتخابات ایستاده و به نحوه کار نهادهای نظارتی دخالت کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اظهار نگرانی رئیس‌جمهور نسبت به حفاظت از آراء گفت: رئیس جمهور مجری انتخابات است و اظهار نگرانی وی شائبه احتمال وقوع اتفاقاتی در انتخابات را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراهای شهر و روستا ما شاهد دخالت‌های دولت در انتخابات بودیم که در این زمینه شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد، گفت: موارد تخلف در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد.

کریمی گفت: این نوع موضع گیری‌ها نه تنها به انسجام ملی در شرایط کنونی کمک نمی‌کند بلکه عامل تفرقه و دو دستگی است. این اظهارات از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور اثرات منفی زیادی در جامعه و اذهان مردم دارد.

وی افزود: رئیس‌جمهور جنگ روانی راه انداخته است تا به جریان اعتدال و اصلاحات در آستانه انتخابات نفس مصنوعی بدهد. سرنوشت همه جریانات سیاسی منتسب به دولت پای صندوق‌های رای مشخص می‌شود اما اقدام دولت در حمایت از طیف سیاسی خاص برخلاف قانون است.

نماینده اراک ادامه داد: هجمه‌های دولت علیه شورای نگهبان و ایجاد شائبه دخالت شورای نگهبان در انتخابات تلاش برای دوقطبی سازی جامعه است.

کد مطلب 4836667

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      10 2
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      مردم باید اگاه باشند داماد او رد صلاحیت شده
    • ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      3 5
      پاسخ
      به به جناب شما بفرمایید چه کسانی عامل تفرقه نیستند و صلاحیت دارند در مورد مسایل کشور اظهار نظر کنند
    • رزمنده جانباز ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      18 3
      پاسخ
      شما(روحانی) کلید حلاّل مشکلات در دستت بود نتوانستی کشتی دولت را تدبیرکنی!! و با بی تدبیری مشکلات مردم دوچندان و سفره‌هاخالی ست. مردم در چنین شرایطی شق القمر نمیخواهند مردم ثبات امنیتی و قیمتی کلاهای داخلی، حفظ انسجام وحدت مخواهند
    • محمود IR ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      6 17
      پاسخ
      فقط شما و همفکرانتان عامل وحدت و اتحاد در این مملکت هستید و فقط روحانی و دولتش عامل تفرقه!
    • پویا علامه IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      4 5
      پاسخ
      اتفاقاً نظر من این هست که حمایت علنی روحانی و تیمش از اصلاحات به صورت خاص و چپ‌ها به صورت عام، بهتر و خوبتر آن‌ها را به شکست می‌کشاند.
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      7 5
      پاسخ
      دورود بر کریمی نماینده اراک
    • علی ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      17 3
      پاسخ
      آقای رئیس جمهور اگر انتخابات را تشریفاتی میدونند حتماً ریاست خودشون هم تشریفاتی ست. لطف کنند عاقلانه سخن بگند اگه حرف نزنند کسی نمیگه فلانی ....
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      4 21
      پاسخ
      برادر گرامی جناب کریمی قدوسی معنای جمهوری اسلامی چیست؟ برادر برو سوادتو زیاد کن
    • حسین ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      8 4
      پاسخ
      اگر فقط بیست نماینده مثل این نماینده اراک (آقای کریمی) در مجلس شورای اسلامی داشتیم الان شرایط مردم کشور ما خیلی فرق میکرد
    • مجید ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      7 2
      پاسخ
      فقر و تورم و بیکاری در کشور بیداد میکنه همه چی گرون شده همه چی !!!!!!!!!!! موندم مردم چطور هنوز به این نماینده ها اعتماد دارن !!!!!
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      0 1
      پاسخ
      واقعا " همینطور است. در زمان کنونی روحانی مردم را تحریک می کند. مردم باید آگاه باشند
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
      2 3
      پاسخ
      دقیقا امروز عامل تفرقه شورای نگهبان است که با سلیقه ای کردن صلاحیت‌ها، مردم را از صندوق های رای فراری میدهد

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