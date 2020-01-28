علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در همایش استانداران و فرمانداران گفت: رئیس‌جمهور اخیراً در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم هجمه سنگینی علیه شورای نگهبان کرده است که این امر نشان دهنده دخالت آشکار دولت در روند اجرای انتخابات است.

نماینده مردم اراک اظهار داشت: جایگاه، اختیارات و وظایف هر بخشی از نظام و حاکمیت در انتخابات تعیین شده است. دولت و وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و مجری انتخابات است لذا هرگونه موضع گیری انتخاباتی دولت و وزارت کشور بویژه رئیس‌جمهور که عالی‌ترین مقام قوه مجریه است، شائبه دخالت در انتخابات را ایجاد کرده و تخلف قانونی است.

وی اظهارات رئیس‌جمهور علیه منتقدان را دخالت آشکار در انتخابات خواند و گفت: دولت به عنوان مجری انتخابات نباید یک طرفِ معادله انتخابات ایستاده و به نحوه کار نهادهای نظارتی دخالت کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اظهار نگرانی رئیس‌جمهور نسبت به حفاظت از آراء گفت: رئیس جمهور مجری انتخابات است و اظهار نگرانی وی شائبه احتمال وقوع اتفاقاتی در انتخابات را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراهای شهر و روستا ما شاهد دخالت‌های دولت در انتخابات بودیم که در این زمینه شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد، گفت: موارد تخلف در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد.

کریمی گفت: این نوع موضع گیری‌ها نه تنها به انسجام ملی در شرایط کنونی کمک نمی‌کند بلکه عامل تفرقه و دو دستگی است. این اظهارات از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور اثرات منفی زیادی در جامعه و اذهان مردم دارد.

وی افزود: رئیس‌جمهور جنگ روانی راه انداخته است تا به جریان اعتدال و اصلاحات در آستانه انتخابات نفس مصنوعی بدهد. سرنوشت همه جریانات سیاسی منتسب به دولت پای صندوق‌های رای مشخص می‌شود اما اقدام دولت در حمایت از طیف سیاسی خاص برخلاف قانون است.

نماینده اراک ادامه داد: هجمه‌های دولت علیه شورای نگهبان و ایجاد شائبه دخالت شورای نگهبان در انتخابات تلاش برای دوقطبی سازی جامعه است.