نامگذاری معابر با مشارکت شورایاران محلات

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از مدیریت شهری منطقه ۱۷ گفت: از برخورد اخلاقی کلهری (شهردار منطقه) خوشحالم. احترام به نظر و رأی مردم اهمیت بسیاری دارد. در جایگاهی هستیم که باید برایمان مهم باشد شهروندان چه میگویند. مهمترین ویژگی شورا آن است که هرچند انتقادی اما با رعایت ادب و احترام با مردم گفتگو داریم که این موضوع در منطقه ۱۷ رخ داده و تفاهمی میان مدیریت شهری و شورایاران است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به انتقادات شورایاران گفت: ارتباط شورا و شورایاران دوسویه است. شما هم باید به ما چیزهایی را یاد بدهید. باید نظر مشورتی بدهید که مکاتباتی که با شورایاری‌ها می شودنیز بر همین اساس است. تجربه شورایاری‌ها تجربه نو و تازه ایی ست. شما باید نظارت، مشورت، انتقاد و همکاری داشته باشید. عهد بستیم که در چندین مسئله مشارکت کنیم. یکی از آنها بررسی مشکلات محلات و نظردهی شورایاران است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شورایاری گفت: وزارت کشور نخستین بار تجربه انتخابات الکترونیک را در انتخابات شورایاری تهران بدست آورد که نشان می‌دهد نگاه ویژه ای نسبت به شورایاری وجود دارد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت جلب نظر شورایاران در نامگذاری معابر گفت: لازم است شورایاران در نامگذاری معابر مشارکت کنند. نمی‌توانیم در شورای شهر بنشینیم و برای کوچه و خیابان‌های شهر به تنهایی تصمیم بگیریم. اگرچه فرایند کنونی طولانی است اما امیدواریم با لحاظ شدن نظر مردم این فرایند اصلاح شده و بر اساس نظر شهروندان خیابان‌ها را نامگذاری کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت نقش شورایاران در نامگذاری معابر گفت: در تلاشیم خاطرات محلات را زنده کنیم. قصه‌های شهر اگر گم شود شهر هویتش را از دست می‌دهد. آنچه به ساخت و کالبد شهر روح و هویت می‌دهد و به شهر انسجام می‌دهد آن است که هویت محلات و همبستگی اجتماعی در آن جریان دارد. جایی فرسوده ست که ذهن‌ها فرسوده باشد و اعتماد اجتماعی کمرنگ شود.

وی در تاکید بر نوسازی محلات گفت: نوسازی بافت فرسوده در محلات باید به گونه‌ای باشد که هویت محله حفظ شود، نمی‌خواهیم برای شهر و شهروندان قفس، هرچند طلایی بسازیم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت طرح نیلوفری گفت: در شورا در مورد محور نیلوفری بحث طولانی داشتیم. پس از اجرای طرح زیرزمینی شدن تونل، فضای بی دفاع شهری به وجود آمد که باید با تأمین منافع مردم از آن جلوگیری کرد. تلاش کردیم تا اراضی فوقانی را حتماً و قطعاً برای برآورده کردن نیاز محلات استفاده شود. از شورایاران می‌خواهم در مورد این مسئله تن به اجرای طرح دیگری ندهند و حتماً طرح با شرایط مطلوب و با بهره برداری بهتر اجرا شود.