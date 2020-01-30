کلنگ زنی و افتتاح ۳۷ پروژه با اعتبار ۷۱۲ میلیارد ریال در فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید شماعی در دومین جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارک شهرستان فامنین گفت: برگزاری باشکوه مراسم چهلمین و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به هجمه‌های اخیر دشمنان بسیار حائز اهمیت است.

فرماندار فامنین افزود: شعار محوری دهه فجر امسال «انقلاب اسلامی، زنده و پویا در پرتو ولایتمداری و جبهه مقاومت» است، افزود: در دهه فجر امسال تعداد ۳۷ پروژه با اعتباری افزون بر ۷۱۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در شهرستان فامنین کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه فجر بیش از ۱۱۴ برنامه فرهنگی، اجتماعی در سطح شهرستان فامنین برگزار خواهد شد.

شماعی از ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان فرصتی برای تبیین عملکرد نظام نام برد و افزود: در اولین سال گام دوم انقلاب باید این فرصت‌های بی بدیل را قدر بدانیم و برنامه‌ها در گرامیداشت انقلاب با توجه به حوادث اخیر پررنگ‌تر شود.

فرماندارشهرستان فامنین گفت: کمیته‌های ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان فامنین باید با قوت پیگیر اجرای برنامه خوب، متنوع و متحد باشند و از ظرفیت‌های موجود شهرستان در راستای اجرای خوب برنامه‌های ایام الله دهه فجر استفاده کنند.