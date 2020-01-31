سالانه ۱۰ درصد بر شمار مستمری بگیران تامین اجتماعی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی موسوی ظهر جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه گردهمایی مسئولان روسایی کانونهای کارفرمایی در بابلسر شمار مستمری بگیران و بازنشستگان و بازماندگان تحت پوشش را سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: سالانه ۱۰ درصد بر شمار این افراد تحت پوشش افزوده میشود.
وی درباره اهداف برپایی نشست مسئولان و رؤسای کانونهای کارگری و کارفرمایی ۱۲ استان در بابلسر اظهار داشت: تأمین اجتماعی با ۴۳ میلیون بیمه شده قطعاً با مشکلاتی مواجه است و بررسی مشکلات و موانع از جمله اهداف نشست با رؤسای کانونها است.
وی با اظهار اینکه گردهمایی رؤسای کانونهای کارفرمایی با سه کمیته فرهنگی، بیمهای و درمانی برگزار شد، افزود: سالانه ۱۰ درصد بر شمار مستمری بگیران این سازمان افزوده میشود و نشستهای نظام مند با شرکای تأمین اجتماعی در حل مشکلات کارساز خواهد بود.
موسوی با اشاره به تدوین راهبرد اساسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، ترویج مفاهیم تأمین اجتماعی بین شرکا را از جمله راهبردها برشمرد و گفت: در این راستا امسال ۴۰ نشست آموزشی برای توسعه ارتباط با شرکا و تشکلهای اجتماعی برگزار شده است.
وی هدف این نشستها و راهبردها، ارتقای سطح رضایتمندی بین جامعه هدف بیان کرد.
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