معرفی داوران بخش مستند و ویژه جشنواره فیلم‌ ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، سیدمجتبی علوی دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران در احکام جداگانه ای داوران ۲ بخش مستند بلند و بخش موضوعی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران را معرفی کرد.

داوران بخش مستند بلند: به ترتیب حروف الفبا

امیر تاجیک مستندساز و مدیر سابق شبکه مستند سیما، محسن خان جهانی مستندساز، علی رغبتی مدیر برنامه ریزی وزارت ورزش و عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و مدیر عامل اسبق انجمن سینمای جوانان ایران و محمود گبرلو کارشناس و منتقد سینما.

داوران بخش ویژه بازی‌های بومی محلی، روح المپیک، مبارزه با اعتیاد:

غلامرضا جعفری رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی، مهدی شاملو کارشناس رسانه و مدیر سایت ورزش سه، فرشید طهماسبی رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی و مدیردفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان، محمود عبداللهی روزنامه نگار و مدیرروابط عمومی کمیته ملی المپیک و سیدهادی فیاضی روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه خبرورزشی.

تماشای آثار از سوی داوران به پایان رسیده و به زودی جلسه جمع بندی و انتخاب برگزیده‌ها برگزار می‌شود. داوران ۲ بخش مستند کوتاه و نیمه بلند و بخش فیلم کوتاه داستانی، پویانمایی، تیزر و نماهنگ نیز چند روز پیش معرفی شدند و داوران بخش سینمایی نیز به زودی معرفی می‌شوند.

جشنواره فیلم‌های ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلم و تلویزیون ورزشی FICTS است. مقر FICTS در میلان ایتالیا است که بیش از ۱۲۰ کشور عضو این فدراسیون هستند. جشنواره ایران به عنوان یکی از ۱۶ پایگاه جهانی و میزبان ۲۸ کشور آسیایی و منطقه برای ورود به جشنواره جهانی میلان مورد توجه فیلمسازان و سینماگران این کشورها است و با توجه به جایگاه بین المللی این جشنواره و استقبال از آن، آثاری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها نیز مهمان این رویداد هستند. در این دوره آثاری از ۵۴ کشور برای حضور در جشنواره ثبت نام کردند.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران به دبیری سیدمجتبی علوی اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.