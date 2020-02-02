سکوت در برابر معامله قرن پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم و مردود دانستن اقدام خودسرانه معامله قرن آن را تعرض به کرامت امت اسلام دانست.

متن بیانیه این عضو فقهای شورای نگهبان بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

فرارسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به ملت رشید ایران و ملت‌های مسلمان و همه دوست‌داران انقلاب تبریک و شادباش می‌گویم.

ملت شریف ایران و جبهه مقاومت در جهان، در آستانه گام دوم انقلاب و تاسی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، با رویکردی جامع و راهبردی به قله‌های بلندتر می‌اندیشند و در برابر طرح‌های اشغالگرانه، اسلام ستیزی، تعرض به نوامیس مسلمانان و غصب فلسطین سینه ستبر خواهند کرد و چون همیشه در حمایت از مستضعفان جهان خواهند کوشید.

معامله قرن زشت‌ترین واژه و پلشت‌ترین طرح قرن است که طراحان آن تروریست‌های جهانی و خون آشامان عالم‌اند و اینک آزادگان و آزادی‌خواهان جهان، امت اسلام، محور مقاومت و فلسطین قهرمان در برابر آزمونی بزرگ قرارگرفته‌اند و باید طرحی نو در میدان مقابله با این توطئه خطرناک درافکنند.

معامله قرن یعنی به مسلخ بردن ارزش‌های انسانی و تعرض به کرامت امت اسلام، فلسطین قهرمان و مظلوم که سکوت در برابر آن از هیچکس و یا مقام و نهادی پذیرفته نیست.

رونمایی از این طرح شرورانه و همینطور حرکت تروریستی اخیر و به شهادت رساندن سپهبد دلاور و شهید سلیمانی و مجاهد سرافراز شهید ابو مهدی المهندس و همرزمان آنان و صدها پرونده سیاه دیگر از سوی دولت پیمان‌شکن آمریکا همگی نشان‌دهنده شکست گفتمان مذاکره و سازش با مستکبرانی چون آمریکا و به ویژه رئیس جمهور تروریست آن است.

حوزه‌های علمیه و بزرگان آن این اقدام ستمگرانه را محکوم و امت اسلام و محور مقاومت و فلسطین قهرمان را به ایستادگی در برابر آن و مقابله همه جانبه با رژیم صهیونیستی و دولت‌ها را به کنار نهادن گفتمان مذاکره و سازش فرا می‌خوانند و بر ضرورت حمایت کامل از ملت بزرگ فلسطین و طرد سازشکاران و حکومت‌های وابسته و ایستادگی در برابر اشغال و جنگ‌افروزی و تروریسم دولتی تأکید می‌ورزند.

ملت بزرگ ایران و محور مقاومت و همه آزادگان جهان در دهه مبارک فجر و چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی ضمن تجدید میثاق با امام راحل قدس سره الشریف و رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی و شهیدان سرافراز و در آغاز فصل جدید و گام دوم انقلاب اسلامی و در چهلم شهید حاج قاسم سلیمانی طاب ثراه، با حضور چشمگیر و یادماندنی خود در راهپیمایی بیست و دوم بهمن در برابر معامله منحوس قرن و جبهه تروریستی آمریکا و هم‌پیمانان آن حماسه‌ای نو رقم خواهند زد.

شکست طرح ننگین معامله قرن و اقتدار روز افزون امت اسلام و جبهه مقاومت آغازی بر حیات نوین تمدن اسلامی و بیداری امت خواهد بود و نیز آزادی تمام فلسطین و خروج نیروهای آمریکای ستمگر از سراسر منطقه همان انتقام‌سختی است که باید آن را فریاد زد و برای آن مجاهدت کرد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم