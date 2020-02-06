کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و رونمایی کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی» با حضور محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه قم، کوروش فتحی واجارگاه، معاون پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» و استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر منوچهر صانعی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حمید رضا حسنی و هادی موسوی نویسندگان کتاب در محل سازمان «سمت» برگزار شد.
فتحی واجارگاه در این مراسم گفت: همانگونه که از نام سازمان برمیآید، جنس کار ما تحقیقاتی است و پژوهشکده سازمان هم پیشران کار تحقیقاتی است. ما باید بیشتر به سوی تحقیقات مبتنی بر دانش بومی و منتشر کردن نتیجه تحقیقات موجود در این حوزه حرکت کنیم.
وی افزود: اصلاً نمیتوان دانش را در سطح بینالمللی گرفت و بدون بومیسازی، از آن استفاده کرد. باید از نو برای این دانش بسترسازی کرد و این به معنای منازعه دانش داخلی و خارجی نیست. پژوهشکده باید ترجمههای حاضر را تقویت کند و در عین حال بیشتر در جهت تألیف کتاب گام بردارد.
فتحی اظهار کرد: «میخواهیم حداقل ۱۰ گروه پژوهشی در پژوهشکده داشته باشیم و در تلاشیم آثار معنایی مانند این کتاب را که در راستای تبیین فلسفه علوم انسانی هستند، افزایش دهیم. نقد آثار هم به طور جدی در دستور کار ماست.»
وی ادامه داد: «باید به سمت رصد کردن آثار علوم انسانی حرکت کنیم و بدانیم به چه آثار و منابع علمی نیاز داریم تا در آینده، علوم انسانی نقش مؤثرتری را در جامعه ایفا کند.»
حمیدرضا حسنی، دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و از یکی از مؤلفان کتاب «جایگاهشناسی حکمت عملی» هم در ادامه با گرامیداشت یاد مرحوم دکتر احمد احمدی، ریاست فقید سازمان سمت گفت: «دغدغه اصلی پروژهای که در قالب این کتاب عرضه شده از یک سو توجه به پدیده علوم انسانی در فضای کشور و از سوی دیگر ایجاد ارتباط بین حوزه و دانشگاه بوده است.
وی افزود: «با نگاه تاریخی به فلاسفه مسلمان و عقبه آن در فلسفه یونان، بحث حکمت عملی را در حوزه ارسطویی و درباره کنشگر و شناسایی فضیلتهای آن میتوان بررسی کرد. به نظر ما یک جریان دیگر در حکیمان مسلمان قابل مشاهده است که باید آن را به عنوان نیای علوم انسانی مدرن نگریست.»
این محقق و نویسنده با بیان اینکه ما در ارسطو حکمت عملی را منفک از عقل عملی میبینیم، اظهار کرد: «تعابیری در این زمینه در آثار حکیمان مسلمان وجود دارد. بهطور مثال فارابی معتقد است که پدیدهها دو دستهاند. تحت تأثیر اراده انسانی و غیر آن. موضوعات اول را «علم مدنی» میخواند و در مقابل از «علم طبیعی» نام میبرد.»
حسنی خاطرنشان کرد: «شاید ابنسینا برای اولینبار واژه «کنش» را در دانشنامه علایی مورد استفاده قرار داده است؛ او حکمت را به طور مشخص به علوم عملی و نظری تقسیمبندی میکند.»
نویسنده کتاب جایگاهشناسی حکمت عملی در ادامه گفت: «حکمت عملی سنخی از دانش است که موضوع آن پدیدههای انسانی است که با اراده ما شکل میگیرد. در اروپا هم جریانی با عنوان علوم اجتماعی مبتنی بر حکمت عملی شکل گرفته است.
وی تأکید کرد: ثمرات این پروژه توجه به داشتههای علمی خودمان و نیاز به بازخوانش این داشتهها در دنیای جدید است.»
کتاب رونمایی شده در این مراسم که حاصل مشارکت «سمت» با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است به عنوان اثری مبنایی حکمت عملی بر آن است تا نشان دهد علوم انسانی-اجتماعی معاصر به مثابه نظریههایی از سنخ حکمت عملی قابل ارزیابی بوده و از اینرو جایگاه حکمت عملی را میتوان به مثابه فلسفه علوم انسانی تصویر کرد.
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