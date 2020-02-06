مصرف CNG در خودروها ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن قلی پور اظهار داشت: در دی‌ماه امسال به‌طور میانگین روزانه ۲۴.۵ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور توزیع و در مجموع ۷۳۴ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۸۱ مترمکعب سی‌ان‌جی در دی‌ماه امسال به فروش رسیده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این در آبان‌ماه امسال میانگین روزانه مصرف سی‌ان‌جی در کشور به حدود ۲۱ میلیون مترمکعب رسیده بود، افزود: این رقم با افزایش روزانه ۳.۵ میلیون لیتری هم‌اکنون به روزانه ۲۴ میلیون و ۴۸۶ هزار مترمکعب رسیده است.

قلی پور با اشاره به مصرف روزانه ۱۹ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در کشور پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، تصریح کرد: با اجرای این طرح در روز ۲۴ آبان‌ماه امسال، درخواست‌ها برای گازسوز کردن خودروها به نحو چشمگیری افزایش یافت تا جایی که با افزایش تعداد خودروهای دوگانه‌سوز در کشور، این رقم با افزایش ۵.۵ میلیون مترمکعبی در روز به روزانه ۲۴.۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی به ۲ هزار و ۴۸۹ جایگاه در کشور هم‌زمان با چهل‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: از این تعداد ۹۷۶ تجهیز دومنظوره و یک هزار و ۵۱۳ تجهیز تک‌منظوره است و همچنین ۲۷ تجهیز شامل ۱۰ تجهیز دومنظوره و ۱۷ تجهیز تک‌منظوره در سال ۹۸ به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۲۵ تجهیز سی‌ان‌جی در حال ساخت در کشور وجود دارد که با راه‌اندازی آنها، تعداد تجهیزات سی‌ان‌جی موجود در کشور به ۲ هزار و ۶۱۴ می‌رسد.