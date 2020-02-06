به گزارش خبرنگار مهر، در نامه‌ای که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور به عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ نوشته: نامه سازمان منطقه آزاد قشم با موضوع گزارش «واگذاری زمین در محدوده ژئوپارک و غار نمکدان قشم» که تصویر آن به پیوست ارسال شد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید. پی نوشت فرمودند: «حفظ مناطق مهمی که در لیست سازمان یونسکوست، ضروری است، بدون تدبیر و هماهنگی اقدامی صورت نگیرد.»

این نامه به معاون اول رئیس جمهور، وزیر میراث فرهنگی، وزیر کشور، استاندار هرمزگان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت ریاست جمهوری نیز رونوشت شد.

پیش از این از سوی مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرده بودند که زمین‌های پرورش میگو در حریم ژئوپارک جهانی قشم باعث خواهد شد تا کارشناسان یونسکو این ژئوپارک را از فهرست یونسکو خارج کنند چرا که این مزرعه به حریم ژئوپارک تعرض کرده است.