امنیت فعلی مدیون مرزبانان کشور است/پرچم شهدا را به نسل جوان بدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش طی سخنانی در مراسم گرامیداشت مادران و همسران شهدا با بیان اینکه ما هرچه داریم متعلق به شهداست، اظهار کرد: سرباز به معنای عام یعنی کسی که سرش را بر دست گذاشته و در راه خدا و آرمان‌های الهی و میهن خود سر را ببازد. کسانی که ماموریت دارند که شبها نخوابند و با اندیشه و فکر از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی حراست کنند و به تعبیر امام علی اینها زینت‌بخش زمامداران هستند و در پناه آنان همه چیز معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: اگر ما امروز در اینجا اطمینان داریم که امنیت مان تامین شده است و به ما حمله نمی‌شود و در تمامی کشور نیز این اطمینان وجود دارد از همین تلاش‌ها و کوشش‌هایی نشأت می‌گیرد که از سوی هزاران چشم برای رصد وضعیت مرزها صورت می‌گیرد.

فرمانده نزاجا با بیان اینکه شهدای کشور زینت سربازان هستند، گفت: امروز در نیروی زمینی ما ۴۶ هزار شهید داریم که زینت‌بخش کلیت نیروی زمینی هستند. آنان آسمان سربازی را پرفروغ کرده‌اند و حال مگر می‌شود ما به این شهدای آسمان ارتش نگاه کنیم و راهمان را نیابیم؟

حیدری ادامه داد: صراط مستقیم ما ولی‌امر مسلمین است و ایشان امروز برای ما صراط مستقیم محسوب می‌شود. ما از صراط مستقیم ولی‌فقیه با نگاه به همین شهدا منحرف نمی‌شویم. پس ما باید خود را بدهکار این شهدا و مادران آنان بدانیم که چنین فرزندانی را تربیت کردند.

وی با بیان اینکه در کنار مادران شهدا، همسنگری گمنام وجود دارد که این سنگر را گرم نگاه داشته است، گفت: این همسنگران عالی مقام بوده‌اند که شهدای ما را روحیه داده‌اند و ما همواره همسران شهدا را به عنوان یک همرزم و یک یار و یاور بی‌بدیل در نظر می‌گیریم که غمگسار، پرستار و عزادار همسران شهیدشان بوده‌اند.

فرمانده نزاجا افزود: البته ما به وظیفه مان در این زمینه عمل نکردیم که به صورت کامل ادای دین خود را نسبت به مادران و همسران شهدا انجام دهیم اما اطمینان داریم که مناعت طبع آنان آنقدر زیاد است که هیچگاه چشم به خدمت‌های ما نداشته‌اند بلکه با خدا معامله کردند و امیدوارم آنان از ما بگذرند و حلال‌مان کنند که نتوانستیم آنطور که شایسته مقام آنان بود خدمتگزارشان باشیم.

حیدری در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم پرچمی که از شهدا دریافت کرده‌ایم را نسل به نسل به جوانان دیگر این سرزمین بسپاریم.