به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت آبادان در حالی روز جمعه به مصاف تیم فوتبال ذوبآهن میرود که دو روز پیش دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری این تیم کنارهگیری کرد و بهنام سراج، هدایت موقت این تیم را به عهده گرفت.
رضا فراهانی، مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، در غیاب سراج، در نشست خبری پیش از دیدار دو تیم صنعت نفت و ذوبآهن، با اشاره به جدایی اسکوچیچ از این تیم اظهار داشت: از دراگان اسکوچیچ که زحمات زیادی برای صنعت نفت آبادان کشید تشکر میکنیم و امیدواریم هرجا که هست موفق باشد.
وی با اشاره به تیم ذوبآهن خاطرنشان: اگرچه شرایط ذوبآهن در جدول مناسب نیست اما ذوبآهن تیم ریشهداری است و همواره تیم خطرناک و خوبی بوده و همواره قابل احترام است. ما کاملاً بازیهای ذوبآهن را مورد آنالیز قرار داده و روی نقاط ضعف و قوت این تیم کار کردهایم و با انگیزه که در بچههای تیمم میبینم مطمئن هستم که فردا بازی بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود.
مربی صنعت نفت، درباره وضعیت تیم صنعت نفت بیان کرد: متاسفانه ما امسال درگیر مشکلات مالی حادی بودیم و اگر در زمان اسکوچیچ و در نیمفصل میتوانستیم بازیکن بگیریم و تیم را تقویت کنیم قطعاً شرایط بهتری داشتیم. با این وجود با حمایتهای باشگاه و حمایت هواداران پرشور آبادانی، تامم تلاش خود را به کار میگیریم تا ضعفهای خود را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون سیاستگذاری باشگاه صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: همانطور که میدانید قهرمانی یا کسب سهمیه امکانات مختلفی لازم دارد که شهر آبادان با وجود شرکت نفت، پتروشیمی وغیره امکانات سختافزاری خوبی نداریم. امیدوارم که مسئولان دست به دست هم دهند و مثل هواداران که در هر شرایطی از تیم حمایت میکنند، شرایط مناسبی را برای تیم صنعت نفت آبادان فراهم کنند.
فراهانی توضیح موضوع جدایی اسکوچیچ تصریح کرد: مجدداً به خاطر زحماتی که اسکوچیچ در این مدت برای تیم صنعت نفت آبادان کشید تشکر میکنم؛ متاسفانه در اواخر نیمفصل نخست و ابتدای نیمفصل دوم مشکلات شخصی زیادی داشت و اصرار داشت زودتر از تیم جدا شود و علیرغم تلاش مدیریت باشگاه برای ماندن اسکوچیچ در تیم، او تصمیم خود را گرفته بود و هیئت مدیره به این نتیجه رسیدن که جدایی اسکوچیچ هم به سود باشگاه و هم به سود خود او است.
وی با اشاره به انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: اسکوچیچ مربی بسیار خوبی است و سطح فنی بالایی دارد و در این شرایط میتواند کمک زیادی به تیم ملی بکند.
مربی صنعت نفت آبادان درباره غایبان تیمش در برابر ذوبآهن افزود: ما در این بازی عبدالله ناصری را به دلیل مصدومیت همراه نداریم اما بقیه بازیکنانمان شرایط خوبی دارند و اگرچه اسکوچیچ از تیم ما جدا شد اما ما با آمادگی کامل به مصاف ذوبآهن میرویم و هم ما و هم بازیکنان تمام تلاش خود را برای حفظ شرایط خوب تیم صنعت نفت به کار میگیریم.
فراهانی پیرامون جانشین اسکوچیچ در تیم صنعت نفت افزود: در حال حاضر، سیاست باشگاه بر این است که آقای سراج به عنوان مربی موقت تیم و من تیم را هدایت کنیم تا در آینده تصمیم قطعی اتخاذ شود و اگر تصمیم بر سرمربیگری آقای سراج باشد، همه در کنار هم با تمام توان برای تیم صنعت نفت آبادان تلاش میکنیم و اگر شخص دیگری برای سرمربی گری معرفی شد، ما هم در کنار او برای تیم تلاش میکنیم.
وی با اشاره به نتایج تیم صنعت نفت آبادان در نیمفصل دوم بیان کرد: نتایج ضعیف ما در نیمفصل دوم دو دلیل داشت. نخست آنکه ما به دلیل مشکلات مالی نتوانستیم در نیمفصل تیم را تقویت کنیم و دلیل دیگر بلاتکلیفی اسکوچیچ بود که انرژی و تمرکز را از تیم ما گرفت.
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