دشمنان ما با تمام توان وارد عرصه مبارزه با انقلاب و کشور شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، در یادواره ۵۰ شهید پایگاه یاسر در جنوب شهر تهران با گرامی داشت یاد و خاطره دلاور مردی‌های شهیدان گلگون کفن که همه هستی خود را بخشیدند تا ما در امنیت و آرامش و اقتدار به سر ببریم، بیان داشت: همواره باید قدردان و شاکر شهیدانمان باشیم که با جانفشانی‌های خود امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و اجازه دادند که اجانب و دد منشان به ناموس و خاک و میهن ما تعدی کنند.

وی با اشاره به کلام مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان و اینکه این مهم کمتر از شهادت نیست، افزود: باید همواره یاد، نام و راه و مرام شهیدان را زنده نگهداریم چرا که یاد و نام شهیدان انقلاب، نظام و کشور ما را بیمه خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر لزوم دشمن شناسی و اینکه باید خط و جهت دشمن را بدانیم و در جبهه انقلاب و اسلام در مقابل دشمنان سینه سپر کنیم، عنوان داشت: امروز دشمنان ما منسجم‌تر و هماهنگ‌تر از قبل و با توان و قدرت مضاعف‌تری از گذشته وارد عرصه مقابله و مبارزه با انقلاب و کشور شده اند و همه توان خود را به کار بسته اند تا انقلاب و کشور را به زانو درآورند.

وی افزود: به رغم خباثت‌های دشمنان تا مدامی که در خط امام و رهبری و پیرو ولایت فقیه باشیم باید بدانیم که هیچ آسیبی به مملکت و انقلاب ما نخواهد رسید.

این مقام انتظامی با اشاره به خباثت و دشمنی‌های دیرینه کشورهای اروپایی و آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، گفت: باید امروز دشمن را به درستی بشناسیم و این مهم را برای دیگران تبیین کنیم تا به اشتباه جای دوست و دشمن با هم عوض نشود.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران اسلامی ملتی نجیب، شریف، انقلابی و متدین است تا بدانجا که امام راحل با اشاره به این موضوع در وصیت نامه الهی و سیاسی خود شهادت می‌دهند که مردم ما برتر و بهتر از مردم دوران نبی مکرم اسلام و علی ابن ابیطالب هستند، افزود: به درستی که مردم شریف ایران اسلامی در همه عرصه‌های سخت و طاقت فرسا و از جمله جنگ ناجوانمردانه تحمیلی ۸ ساله خوش درخشیدند.

وی با اشاره به جنبه‌های مختلف زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم سلیمانی‌ها مولود انقلاب و از شاگردان مکتب روح خدا، خمینی بت شکن هستند که دنیا در برابر بزرگی آنها سر تعظیم فرو می‌آورد.

رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه امروز همه دشمنان در مقابل انقلاب و نظام و حقانیت ما ایستاده اند، بیان داشت: همه موظف هستیم پای نظام و انقلاب خود بایستیم و از خون‌های به ناحق ریخته شهیدانمان دفاع کنیم.