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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۳۷

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا:

استکبار جهانی برای دین زدایی در جامعه تلاش می کند

استکبار جهانی برای دین زدایی در جامعه تلاش می کند

ورامین- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: استکبار جهانی برای دین زدایی در جامعه تلاش می کند و سعی در تبلیغ جدایی دین از سیاست دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا ادیانی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر که در مسجد امام حسین (ع) ورامین برگزار شد، طی سخنانی گفت: ملت عزیز ما باید روز به روز با تاریخ انقلاب بیش از پیش آشنا شوند، قرن نوزدهم، قرن تحقیر و مقابله با دین بود و استراتژی این قرن اسلام زدایی از کشورهای اسلامی و به کنار زدن دین از جوامع اسلامی و کم رونقی دین در زندگی خصوصی شد.

وی افزود: دین را عامل عدم توسعه و رشد کشورها معرفی می‌کردند و مدرنیته را عامل رشد می‌دانستند و راه رسیدن به توسعه را منوط به زدودن دین معرفی می‌کردند، استکبار جهانی امروز نیز برای دین زدایی و جدایی دین از سیاست تلاش می‌کند، استعمار نوین کاری کرد، که حکومت‌های مناطق اسلامی عواملی دست نشانده باشند و هیچ چیز از خود نداشته باشند و اصلاحات ارضی نسخه‌ای بود، که آمریکایی‌ها به رژیم منحوس پهلوی دادند و بدون کم و کاست اجرا شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: تا زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی در قید حیات بودند، شاه جرأت اجرای اصلاحات ارضی و انقلاب سفید را نداشت، اما بعد از رحلت آیت الله بروجردی شاه به قم رفت و روحانیت را به سخره گرفت و تهدید کرد، کاری نکنید، که چکمه پدرم را بپوشم، به قم بیایم و با شما برخورد کنم.

وی گفت: مساله جدایی دین از سیاست و اسلام زدایی تا اعماق فکر افراد بی سواد نیز نشسته بود، اما در شرایطی که دین افیون ملت‌ها و مایه پس رفت معرفی شد، انقلاب اسلامی آمد و این افکار را زدود.

کد مطلب 4847976

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