برنامه جامع اقدامات ستاد مناسب سازی تا پایان سال شفاف ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری تهران با حضور، عبدالرضا گلپایگانی دبیر ستاد مناسب سازی فضاهای شهری، زهرا نژاد بهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو ستاد مناسب سازی، محمد رضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، مهدی صالحی مدیر کل معماری و ساختمان، شهرداران مناطق، معاونین شهرسازی و معماری، معاونین فنی و عمرانی و مدیران ارشد شهری عضو ستاد مناسب سازی با نمایندگان و فعالین جامعه معلولان برگزار شد.
گلپایگانی پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه در جمع بندی موضوعات و اقداماتی که باید توسط ستاد مناسب سازی انجام شود، گفت: برنامه اقدام جامع سال ۹۹ تا پایان امسال به صورت شفاف مشخص شده و روی سامانه شهرسازی و معماری قرار میگیرد.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اقدامات انجام شده توسط ستاد مناسب سازی گفت: این اقدامات حتماً باید با نظارت انجمنهای معلولان و دبیرخانه ستاد مناسب سازی صورت بگیرد تا مطمئن باشیم استانداردها و دستورالعملهای ابلاغی کاملاً اجرا و رعایت شده است.
دبیر ستاد مناسب سازی گفت: سازمان فاوا در حال تهیه نقشه راهنمایی به منظور استفاده معلولین است که درخواست داریم اگر امکان سطح بندی ایستگاهها، بوستانها و درجه دادن به میزان مناسب سازی وجود داشته باشد، این کار صورت بگیرد.
گلپایگانی تأکید کرد: تابلوهای راهنما برای مکانهای مناسب سازی شده با گرافیک محیطی شفاف، روشن و یکنواخت در کل شهر تهران با همکاری سازمان زیباسازی در دستور کار قرار داده شود.
وی گفت: پیش از اینکه حوزههای مختلف گزارش خود درباره اجرای هشت مادهای که در قانون جامع آمده است، را بدهند، ستاد مناسب سازی هر منطقه ابتدا یک گزارش گیری از نهادهای مختلف داشته باشد.
دبیر ستاد مناسب سازی به حوزه حمل و نقل و ترافیک مأموریت داد تا پایان سال دست کم یکی از خیابانهای پرتردد یا چهارراههای اصلی شهر را به سیستم چراغ قرمز گویا مجهز کند.
وی گفت: قرار بود علاوه بر دو ایستگاه قبلی چند ایستگاه دیگر مترو برای معلولان مناسب سازی شود، اما گویا فرآیند انتخاب پیمانکار نصب آسانسور در ایستگاههای مترو طولانی شده است. که امیدواریم در سال آینده به بهره برداری برسد.
گلپایگانی گفت: آموزش پیمانکاران و ناظران ضرورت دارد و گرچه برای ناظران جلسات آموزشی برگزار شده اما باید تکرار شود.
وی افزود: کلیه اقدامات معاونتهای اجرایی در حوزه معابر حتماً هماهنگ شده و ذیل برنامه جامع مناسب سازی که برای آن بودجه هم در نظر گرفته شده، انجام شود.
گلپایگانی گفت: ما کار مشترکی با تاکسی اینترنتی اسنپ انجام داده ایم، درخواست میکنم یکی از انجمنهای مرتبط با معلولان یک ارزیابی از این موضوع داشته باشد تا بدانیم آیا در این زمینه اتفاق مثبتی صورت گرفته است یا خیر؟
برنامه جامع اقدامات مناسب سازی با هدف هم افزایی برنامهها تدوین شده است
در این جلسه مهدی صالحی مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری درباره برنامه جامع اقدامات مناسبسازی برای اقشار خاص جامعه شهر تهران گفت: قرار است بر مبنای این برنامه در سال ۹۹ پروژههای مناسب سازی به شکلی هم افزا پیشنهاد و اجرا شوند.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف راهکار ارائه خواهیم کرد، گفت: برنامه جامع اقدامات مناسب سازی برای اقشار جامعه در شهر تهران بر اساس سند برنامه پنج ساله سوم شهرداری تدوین شده که تهیه آن جزو الزامات بوده که قرار داد آن از آبان ماه بسته شده است.
صالحی با بیان اینکه قرار بوده است از این به بعد کارها بر اساس این برنامه تدوین شوند، برنامه جامع اقدامات به سرعت کار را پیش برده و دوستان مشاور با حضور در سه منطقه به پیش بینی هم افزایی پروژهها بپردازند.
مدیرکل معماری و ساختمان گفت: ما تأکید داریم این پروژه صرفاً به منظور مناسب سازی برای معلولان نیست و برای کلیه اقشار خاص است چون قرار است انجام پروژههای خیابان کامل و شهر دوستدار سالمند، شهر دوستدار کودک یا طراحی مسیر دوچرخه، طراحی میدان و پلازاهای شهری که جزو اهداف شهرداری تهران است، همگی در هم افزایی با این پروژه دنبال شود.
صالحی گفت: امیدواریم خروجیهای این پروژه هم پیوند پروژهها در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری باشد.
وی افزود: قرار است بودجه این پروژهها بر اساس برنامه تدوین شود و یک بودجه ثابت در نظر گرفته نخواهد شد.
در حق شهرداری کم لطفی شده است
زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه گفت: در فضاهای مختلف عنوان میشود اقدامات ستاد مناسبسازی در سال ۹۵ انجام شده بود. متعجب هستم این همه بودجهای که در ستاد تصویب و تزریق شده کجا خرج شده است؟ بهنظرم در بحث مناسبسازی در حق شهرداری کملطفی شده است.
نژادبهرام در ارتباط با موضوع حذف موزائیکهای شیاری یا همان خطوط حسی ویژه استفاده نابینایان از پیادهراهها عنوان کرد: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مصاحبهای این موضوع را تکذیب کرده و عنوان کرد که منظور این بود دیگر از کاشیهای شکلی استفاده نمیشود زیرا منجر به تخریب شده و میتواند عامل زمین خوردن افراد شود.
وی با بیان اینکه این موضوع بهانهای شد تا برخی، نظراتی را در فضاهای مختلف از جمله شبکههای اجتماعی عنوان کردند، گفت: ما هر مصوبهای که در ستاد مناسبسازی داشتیم با حضور جامعه معلولان بوده، اما این موضوع اینگونه بروز پیدا میکند که ما هر چه در ستاد تصمیم میگیریم در خلاء انجام شده و نمایندگان جامعه معلولان چه در ستاد و چه کمیتههای ۲۲ گانه حضور ندارند، در حالی که چنین نیست.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: تعامل ما با معلولان در کمیتهها و ستاد از نوع نزدیک است و حتی در مواردی ارزیابیهای میدانی و پایشها توسط همین افراد صورت میگیرد.
نژادبهرام با بیان اینکه تمام تلاشهای ما در راستای تسریع در روند مناسبسازی شهر است، افزود: بر اساس گزارش آبانماه از ۳۲۰ ایستگاه BRT که در ۸ خط تهران وجود دارد ۳۰۲ ایستگاه مناسبسازی شده است. تا پیش از این دو سوم ایستگاهها یعنی حدود ۱۰۰ ایستگاه مناسبسازی نشده بود که با تلاشهای انجام شده ستاد به این مهم دست یافتیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از مسئولان ذی ربط میخواهم تا گزارشی مبنی بر اینکه معلولان تا چه میزان میتوانند از ایستگاههای BRT، مترو و بوستانها استفاده کنند ارائه دهند چون بعضاً در فضاهای مختلف از جمله فضای مجازی و رسانهها عنوان میشود که این اقدامات مربوط به سال ۹۵ بوده است.
وی تصریح کرد: اطمینان دارم حداقل استانداردهای مناسبسازی و تهیه اپلیکیشنی که ایستگاههای مناسبسازی شده را نشان میدهد و همچنین مناسبسازی ۲۲ سرای محله را ما انجام دادهایم.
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