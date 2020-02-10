از استیضاح ترامپ در اسکار تا گرامیداشت یاد کوبی برایانت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در مهمترین شب اهدای جوایز سینمایی سال، چهره‌هایی که در شکل گیری بزرگ‌ترین فیلم‌های سینمایی سال نقش داشتند در مراسم اسکار ۲۰۲۰ در هالیوود گرد هم آمدند. این مراسم که در دالبی تیاتر برگزار شد با لحظه‌هایی به یادماندنی که برخی از این چهره‌ها خلق کردند همراه بود.

افتتاح مراسم با ترانه‌ای از «روزی زیبا در محله»

در حالی که اهدای مراسم با نمایشی موسیقایی از جانل مونائه و بیلی پورتر آغاز شد، گروه زمینه اجرا که حرکات موزون انجام می‌دادند در لباس جوکر، شخصیت‌های فیلم «زنان کوچک»، «دولمایت نام من است» و یونیفورم‌های نظامی فیلم «۱۹۱۷» روی صحنه ظاهر شدند. گل هایی که روی پیانو جای گرفته بودند نیز یادآور دکور فیلم «نیمه تابستان» بود.

پس از آن استیو مارتین و کریس راک دو کمدین روی صحنه رفتند تا وظیفه اجرای نخستین مونولوگ شب را در مراسمی که برای دومین سال متوالی مجری خاصی نداشت، انجام دهند. در این متن انتقادی به خود اسکار و سیاست‌هایش، یکی از نکاتی که یادآوری شد حضور نداشتن هیچ کارگردان زن در فهرست نامزدهای امسال بود و نیز یادآوری اشتباه اهدای جایزه اسکار ۲۰۱۷. آنها به این نیز اشاره کردند که اسکار در سال ۱۹۲۹ در نخستین سال آغازش، هیچ نامزد سیاه‌پوست در بخش بازیگری نداشت اما در سال ۲۰۲۰ یکی داشت؛ که مارتین از آن به عنوان «رشدی حیرت‌انگیز» یاد کرد.

«انگل» برنده بزرگ مراسم

در این مراسم فیلم «انگل» یا «پارازیت» از کره جنوبی جوایز اصلی را درو کرد و بونگ جون هو را به دومین کارگردان در تاریخ آکادمی بدل ساخت که جایزه بهترین کارگردانی را برای یک فیلم غیرانگلیسی زبان دریافت می‌کند. او همچنین جایزه بهترین فیلم بین‌المللی و بهترین فیلمنامه اوریجینال را هم به خانه برد و نامش را به عنوان اولین فیلم آسیایی که بهترین فیلم اسکار سال شد، در تاریخ ثبت کرد.

این فیلم در ۵ بخش نامزد شده بود که ۴ جایزه را دریافت کرد و به عنوان اولین فیلم از کره جنوبی که نامزدی اسکار بهترین فیلم را به دست آورد موفق شد اولین جایزه اسکار را برای این کشور به ارمغان بیاورد.

بونگ جون هو در سخنانش از همه نامزدهای دیگر دریافت جایزه بهترین کارگردانی تشکر کرد و از مارتین اسکورسیزی به عنوان فیلمسازی که همواره الهام‌بخشش بوده یاد کرد و گفت: وقتی مدرسه می‌رفتم، فیلم‌های اسکورسیزی را یاد می‌گرفتم و یک جمله را در قلبم حک کرده بودم «شخصی ترین آثار خلاقانه ترین هستند» این جمله را اسکورسیزی بزرگ گفته بود. وی افزود: فقط نامزدی در این بخش برایم بزرگ‌ترین افتخار بود و هرگز تصور نمی‌کردم برنده این بخش شوم.

وی افزود: اگر آکادمی اجازه می‌داد دلش می‌خواست به ۵ روش فیلم «اره برقی تگزاس» جایزه را تقسیم کند تا آن را با اسکورسیزی، تارانتینو، مندس و فیلیپس داشته باشد.

وی در هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم بین‌المللی نیز به تغییر نام این بخش اشاره کرد و گفت بسیار خوشحال است که اولین دریافت کننده این جایزه با نام جدیدش است. وی از تغییر نام از اسکار خارجی زبان به اسکار بین‌المللی تشکر کرد.

حضور غافلگیر کننده امینم

مونتاژی از ترانه‌های فیلم در این مراسم پخش شد که دربرگیرنده ترانه‌های تاثیرگذار یک دهه اخیر بود. در بخشی از این مونتاژ که ترانه «هشت مایل» سال ۲۰۰۲ پخش می شد و امینم برای آن اسکار بهترین ترانه اوریجینال را برد، این خواننده روی صحنه ظاهر شد و ترانه را اجرا کرد.

برد پیت و واکین فینیکس از مسایل روز گفتند

«روزی روزگاری در هالیوود» شاهد دریافت جایزه اسکار برای بازیگرش برد پیت در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل شد. در حالی که تقریباً همه منتقدان یک صدا عقیده داشتند که وی در میان نامزدهای شایسته دریافت این جایزه است، پیت در سخنرانی دریافت جایزه‌اش گفت: به من گفته‌اند ۴۵ ثانیه فرصت دارم صحبت کنم، که ۴۵ ثانیه بیشتر از مدتی است که مجلس سنا این هفته به جان بولتون وقت داد. به این فکر می‌کنم که شاید کوئنتین در نهایت فیلمی درباره این موضوع بسازد، آنهایی که به بلوغ رسیده‌اند بهترین کارها را می‌کنند.

در این سخنان او به استیضاح دونالد ترامپ و عملکرد سنای آمریکا که مانع شهادت دادن جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید شد، اشاره کرد.

وی همچنین به کارگردان فیلم ادای احترام کرد و گفت: تارانتینو، تو اصل هستی، تک هستی. صنعت فیلم بدون تو جایی خشک‌تر می‌بود.

لورا درن بازیگر «داستان ازدواج» که جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را به خانه برد نیز در شب تولد ۵۳ سالگی‌اش، از والدین بازیگرش یاد کرد و گفت: بعضی‌ها می‌گویند هرگز قهرمان‌هایتان را نمی‌بینید اما من می‌گویم اگر واقعاً سپاسگزار باشید، قهرمان‌های شما پدر و مادرتان هستند. وی این جایزه را بهترین هدیه تولدش خواند و آن را به پدرش بروس درن و مادرش دایان لد، ۲ بازیگر مشهور اهدا کرد. وی به بحران محیط زیست نیز اشاره کرد.

واکین فینیکس که برای «جوکر» جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی را برد از سخنرانی دریافت جایزه‌اش برای صحبت درباره بحران آب و هوایی و نابرابری سیستماتیک استفاده کرد و از مخاطبان خواست تا پشتیبان همدیگر باشند.

رنه زلوگر که جایزه بهترین بازیگر زن نقش اصلی را برای فیلم «جودی» دریافت کرد، جایزه‌اش را به جودی گارلند تقدیم کرد.

ادای احترام به «یخ زده ۲»

از اجراهای به یاد ماندنی مراسم باید از اجرای ادینا منزل یاد کرد که برای اجرای ترانه «به سوی ناشناخته‌ها» از انیمیشن «یخ زده ۲» بار دیگر به صحنه اسکار بازگشت و سینتیا اریوو که ترانه «برپا خیز» را از فیلم «هریت» اجرا کرد.

به جز سخنان مستقیم برد پیت به ماجراهای اخیر آمریکا، جاش گد که برای معرفی ادینا منزل روی صحنه رفت با اشاره به اسقبال وسیع از انیمیشن «یخ زده» در سطح جهان، از این فیلم به عنوان یادآوری برای تغییرات آب و هوایی یاد کرد و گفت این فیلم در ۴۵ کشور به نمایش درآمد.

ادای احترام به کوبی برایانت

در مراسم دیشب چند بار از کوبی برایانت بازیگر بسکتبال که به تازگی درگذشت یاد شد. اولین بار ادای احترام به کوبی در مراسم سخنرانی بهترین انیمیشن کوتاه «عشق مو» انجام شد. متیو ای چری کارگردان این فیلم گفت: این جایزه به کوبی برایانت تقدیم می شود. به امید اینکه همه ما در بخش دوم زندگی‌مان همان قدر بزرگ باشیم که او بود.

اسپایک لی فیلمساز نیز با لباس بنفش-طلایی در مراسم حاضر شد که یادآور لباس برایانت در تیم لیکرز با شماره ۲۴ بود.

فیلم مونتاژ چهره‌های از دست رفته سال نیز با تصویری از برایانت شروع شد که با نقل قولی از وی همراه بود: «زندگی خیلی کوتاه است برای اینکه نیفتی باید جلو بروی. باید ادامه بدهی. یک پا را جلوی آن یکی بگذار. لبخند بزن و قدم بعدی را بردار.» در این قطعه ترانه «دیروز» گروه بیتلز با صدای بیلی آیلیش پخش شد.

برایانت برای فیلم کوتاه برنده اسکار شده بود.

یادی از کودکان بومی

تایکا وایتیتی جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را برای «جوجو خرگوش» برد. وی گفت: این جایزه را به همه کودکان بومی جهان که می‌خواهند هنر خلق کنند و برقصند و داستان بنویسند تقدیم می‌کنم.

وایتیتی که نیوزیلندی است در خانواده‌ای در شهری کوچک بزرگ شد که پدرش کشاورزی از قبیله مائوری و مادرش معلمی با نژاد اروپایی بود.

جایزه برای «کارخانه آمریکایی»

فیلمی که اوباماها تهیه کننده‌اش بودند یعنی مستند «کارخانه آمریکایی» برنده جایزه اسکار بهترین مستند بلند شد. این فیلم درباره کارخانه چینی فویائو در مورین از توابع دیتون در ایالت اوهایو است که جای کارخانه تعطیل‌شده جنرال موتورز را گرفته است.

باراک اوباما در توییتی اهدای جایزه اسکار به این مستند را به سازندگان این مستند استیون بوگنار و جولیا ریشرت تبریک گفت. ریشرت در مراسم از دیگر نامزدهای این بخش تشکر کرد؛ فیلم‌هایی درباره بیمارستانی که در سوریه بمباران شد، برزیل و مقدونیه. وی گفت: آنها برای ساخت مستندهایشان حتی جانشان را به خطر انداخته‌اند.