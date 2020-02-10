خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: گلزار شهدای کرمان این روزها حال و هوای دیگری به خود گرفته است، هر زمان که به ارتفاعات صاحب الزمان که مشرف بر شهر کرمان است بروید، صف طولانی از افرادی را می‌بینید که جهت تجدید پیمان بر آرامگاه ابدی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گردهم آمده‌اند.

نه روز می‌شناسند و نه شب؛ موج حضور مردم از سراسر کشور و جهان اسلام برای تجدید میثاق با آرمانهای فرمانده جبهه مقاومت و ولایتمداری، فروکش نمی‌کند، حدود ۴۰ روز از ترور بزدلانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گذشته است اما محبت و شور مردم نسبت به مردی که ساده زیست و دلداده ولایت و ایران بود هر روز بیشتر می‌شود.

اینجا کرمان است؛ پایتخت سرداران مقاومت

سرداران؛ شهید سلیمانی، شهید بادپا، شهید الله دادی، شهید جمالی، شهید پورجعفری علمداران جبهه مقاومت بودند و هنوز هم هزاران نفر از مردان این دیار در راه مقابله با دشمنان اسلام پای در جبهه دفاع از حرم های مطهر می‌گذارند.

اقشار مختلف مردم از هر تفکر و پوشش و دیدگاهی در این مکان گرد هم می آیند و بر مزار سردار اشک می‌ریزند

حالا نگاه‌های بسیاری به سمت گلزار شهدای کرمان است جایی که سرداران شهید در کنار شهدای دفاع مقدس همچون شهید سیف الهی آرمیده‌اند، فرهنگ شهادت طلبی و مقاومت حالا خون تازه ای در رگ‌هایش جریان یافته است و اقشار مختلف مردم از هر تفکر و پوشش و دیدگاهی در این مکان گرد هم می آیند و بر مزار سردار اشک می‌ریزند.

اما این حضور مختص مردم شهر کرمان نیست، هر روز به خصوص در روزهای انتهای هفته هزاران نفر استان‌های مختلف به دیار سردار سلیمانی سفر می‌کنند و چند لحظه در گلزار شهدا حضور می‌یابند.

و البته این، همه آنچه که این روزها در کرمان روی می‌دهد نیست، کاروان‌های عتبات عالیات پاکستان، افغانستان و کشمیر و سایر کشورهای شرق پس از ورود به ایران مقصدی جدید پیدا کرده‌اند.

شهادت سردار سلیمانی نگاه‌ها را به سوی افکار و آرمانهای وی معطوف کرد

روحانی کاروان پاکستانی که در گلزار شهدا حضور یافته است به خبرنگار مهر می‌گوید: شهادت سردار سلیمانی نگاه‌ها را به سوی افکار و آرمانهای وی معطوف کرده است، در دنیایی که آمریکا با زور و قلدری سعی می‌کند نبض جهان را به دست گیرد مردم در پاکستان جلسات بزرگداشت حاج قاسم را برگزار می‌کنند و در مساجد و مکان‌های فرهنگی عکس این سردار جهان اسلام را نصب می‌کنند.

وی گفت: حاج قاسم مرزهای ایران را در نوردید و حالا بسیاری از مردم جهان وی را در زمینه فرهنگ مقاومت و ولایتمداری و ساده زیستی الگو قرار داده‌اند.

گرچه وی توسط تروریست‌های آمریکایی شهید شد اما ما سربازانش در کشورهای اسلامی زنده‌ایم و راهش را ادامه خواهیم داد

محمد ابراهیم در ادامه با اشاره به اشتیاق پاکستانی‌ها نسبت به ادامه راه سردار مقاومت گفت: مردم از کویته، لاهور، پیش آور و کشمیر برای عرض ارادت به شهدای جبهه مقاومت و به ویژه سردار سلیمانی به کرمان آمده‌اند و هزاران نفر دلباخته نیز در پاکستان برای ادامه راه سردار حضور دارند.

وی گفت: مردم در پاکستان در حال آماده سازی خود برای برگزاری مراسم اربعین و یا حضور در کرمان هستند.

اسماعیل دیگر زائر پاکستانی است که در گلزار شهدای کرمان حضور دارد و عکسی از مدافعان حرم پاکستانی و سردار سلیمانی به همراه دارد؛ وی می‌گوید: سردار سلیمانی را دوست دارم چون او شهید مقاومت، شهید ولایت، شهید مدافع حرم است و گرچه وی توسط تروریست‌های آمریکایی شهید شد اما ما سربازانش در کشورهای اسلامی زنده‌ایم و راهش را ادامه خواهیم داد.

حالا گلزاری شهدای کرمان میعادگاهی شده است برای عاشقان جبهه مقاومت و ایثار، هر روز که در گلزار شهدا حضور می‌یابیم گروهی با پرچم یکی از کشورهای اسلامی را مشاهده می‌کنیم، زائران عراقی، ترکیه‌ای، یمنی و سوریه‌ای در بین این افراد مشاهده می‌شوند.

حکایت پیاده روی یک خرمشهری تا گلزار شهدای کرمان

در این میان یک زائر دلدادگی خود را به شهدای اسلام به گونه‌ای دیگر نشان داده است، لطیف مطوری، ۲۲ دی ماه پیاده از خرمشهر به سمت کرمان حرکت کرده است، یک گاری دستی به همراه دارد و عکس حاج قاسم و رهبر معظم انقلاب را روی آن نصب کرده است. صورتش بر اثر تابش آفتاب چهره اش سبزه شده و اشک بر دیدگانش سرازیر است و هر قدم که به سمت مزار حاج قاسم برمی دارد بر زمین می‌نشیند و گریه امانش نمی‌دهد.

مردم به استقبالش می‌روند و ابراز ارادت می‌کنند، لطیف به خبرنگار مهر می‌گوید: سردار سلیمانی برای حراست از خرمشهر و خوزستان زحمات فراوانی کشید و ما از نزدیک شاهد بودیم، روزگاری سرباز حاج قاسم بودم و منش و راه وی را به خوبی می‌شناسم.

وی گفت: در حالی که ما در خانه‌ها خود نشسته بودیم حاج قاسم در عراق و سوریه در حال مقابله با داعش بود و حالا وی یک ایران را با خون خود بیدار کرده است، مکتب و راه سردار ادامه دارد و ما آماده هستیم برای مقابله با دشمن از جان خون خود بگذریم.

مردم ترکیه به خوبی سردار سلیمانی را می‌شناسند

این شهروند خوزستانی گفت: پس از برگشت به خرمشهر برای زیارت مزار شهید ابومهدی به عراق خواهم رفت

حالا وی یک ایران را با خون خود بیدار کرده است، مکتب و راه سردار ادامه دارد و ما آماده هستیم برای مقابله با دشمن از جان خون خود بگذریم

یک زائر ترک زبان نیز به خبرنگار مهر گفت: از ترکیه برای تجدید پیمان سردار سلیمانی به کرمان آمده‌ام و قصدم این است که آمریکا نشان دهم حرکتی که حاج قاسم شروع کرد در همه کشورهای منطقه ادامه دارد.

وی گفت: بسیاری از مسلمانان در ترکیه شجاعت و ایثاری که سردار سلیمانی برای مقابله با داعش داشت را می‌ستایند و دشمن این را بداند عشقی که سردار سلیمانی به جبهه مقاومت و ایستادگی در مقابل اسرائیل و آمریکا ایجاد کرد شیعه و سنی نمی‌شناسد و همه ما با توطئه‌های آنها مقابله می‌کنیم، در ترکیه همه مقابل معاهده خائنانه قرن ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهیم دشمن به سرزمین‌های اسلامی دست درازی کند.

این روزها با نزدیک شدن به اربعین شهادت سردار سلیمانی شور و اشتیاق شهادت و ایثار بار دیگر در کرمان زنده شده است و جوانان از هر گرایشی با حضور در گلزار شهدای کرمان آمادگی خود را برای پیوستن به جبهه مقاومت اعلام می‌کنند.