پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در مراسم بهره‌برداری از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان که در سازمان بیمه سلامت برگزار شد گفت: بدهی ما به دانشگاه علوم پزشکی ۴,۵۰۰ میلیارد تومان بود که ۳,۰۰۰ میلیارد تومان آن را از طریق اسناد خزانه که از دولت دریافت کرده‌ایم، پرداخت خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، از اوایل هفته آینده پرداخت‌ها شروع می‌شود و وجوه نقدی آن نیز فراهم می‌شود.

وی در مورد بدهی به مراکز غیردانشگاهی نیز گفت: در پایان امسال ۵۰۰۰ میلیارد تومان مجموع کارکرد و بدهی‌های معوق است که برای تسویه آن برنامه‌ریزی شده و سال آینده را بدون بدهی به مراکز طرف قرارداد شروع خواهیم کرد.

سالاری تصریح کرد: در حوزه بهداشت و خانه‌های بهداشت نیز آماده همکاری با وزارت بهداشت هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: توسعه مراکز درمانی بر اساس معیارهای علمی انجام می‌شود و در این زمینه بهره‌برداری از فناوری اطلاعات می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: این موضوع در شرایط فعلی فراتر از تصور بود و امیدواریم سال آینده را بدون بدهی به مراکز درمانی آغاز کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از اهتمام وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در بحث پرونده الکترونیک خبر داد و گفت: آمادگی همکاری و مشارکت در پیشبرد این برنامه‌ها را داریم و از ظرفیت وزارت ارتباطات نیز کمک می‌گیریم.

سالاری افزود: پرونده الکترونیک اهمیت بالایی دارد، باعث مدیریت هزینه می‌شود و به حفظ سلامت مردم کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با پیشگیری از تجویزهای اضافه و تکراری، آماده همکاری برای اجرای طرح «استحقاق‌سنجی» هستیم، گفت: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به خوبی از این ظرفیت استفاده کند به طوری که پرداخت‌های ما به مراکز طرف قرارداد نیز با سرعت بیشتری قابل انجام خواهد بود که منجر به کنترل هزینه نیز می‌شود. همچنین بیمه‌شدگان از تجویزهای بهتری استفاده می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت مطالبات به مراکز درمانی بیان کرد: هفت ماه پیش به وزیر بهداشت قول دادیم که بدهی‌ها را به موقع پرداخت کنیم و حدود ۱۶ هزار میلیارد بدهی قبلی را نیز پرداخت کرده‌ایم؛ از آن روز به بعد تمام پرداخت‌ها به روز انجام شده است.