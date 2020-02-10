بیانیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به مناسبت ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آماده است: انقلاب اسلامی یک حقیقت برخاسته از سنت الهی است، امروز انقلاب اسلامی ایران پس از ۴۱ سال که از عمر با برکت و افتخار آمیز آن می‌گذرد توانسته است به رغم تمامی موانع، سختی‌ها، دست‌اندازی‌ها و توطئه‌هایی که آمریکا و هم پیمانانش از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا کنون بر علیه ملت مقاوم و انقلابی ما در شکل‌ها و ترفندهای مختلف طراحی و اجرا نموده‌اند فائق آمده و ایران اسلامی توانسته است با بر هم زدن معادلات قدرت‌های جهانی، بیش از هر زمان دیگری جایگاه تأثیرگذار و تعیین کننده خود در عرصه تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه ای را تحکیم بخشد و ندای حق طلبانه ملت‌های ستمدیده و مظلوم را به گوش جهانیان برساند. رمز توفیق ملت ایران در پیشبرد اهداف و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی تبعیت از ولایت فقیه، وحدت و همدلی مردم و مسؤلین نظام است.

همزمانی چهلمین روز شهادت سرباز اسلام سردار نامدار سپهبد قاسم سلیمانی با جشن پاسداشت انقلابی که حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذار آن بود، به سرزمین ایران اسلامی روحی تازه بخشید تا یادآور مجاهدت‌ها و رشادت‌های اصحاب انقلاب باشد. و به گوش جهانیان رسانده شود که این سرزمین با داشتن مردمی انقلابی و جان بر کف از دست استعمارگران و مستکبرین همیشه در امان است.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضمن عرض تبریک ایام الله دهه مبارک فجر به هموطنان، از آحاد ملت بزرگوار ایران جهت شرکت پرشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت به عمل می‌آورد تا همانند گذشته حضوری پرشور و وحدت آفرین داشته و مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب اسلامی به خصوص دولت تروریست آمریکا باشند.