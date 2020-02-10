۴۵۰ روستای آذربایجان شرقی در محاصره برف است

به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده امروز اظهار داشت: به دنبال بسته شدن آزاد راه تبریز- زنجان به ۵۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری، کامیون، تریلی و اتوبوس امدادرسانی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه در طول خدمت خود وضعیت بوجود آمده در اثر بارشهای دیروز را تجربه نکره بود افزود: در طول مدت زمان بسته شدن آزاد راه از هر دو سمت زنجان و تبریز، با ۱۵ دستگاه خودروی کمکی اقدام به انتقال افراد نیازمند به امداد به تعداد ۵۸ نفر به راهدارخانهها و بستانآباد شد.
علیزاده هدایت ترددهای آزاد راه تبریز- زنجان به سمت جاده قدیم را یادآور شد و تصریح کرد: تخلیه آزاد راه از خودروهای گرفتار تا ساعت ۱۰ صبح دیروز نهایی شد و حوالی بعد از ظهر شاهد بازگشایی کامل این مسیر شریانی بودیم.
علیزاده با اشاره به اینکه در ساعات اولیه بارش بیش از ۸۰ درصد راههای روستایی استان مسدود شده بود، اظهار داشت: بازگشایی راههای روستایی همزمان با امدادرسانیهای صورت گرفته در آزاد راه انجام شد و اکنون نزدیک به ۴۵۰ راه روستایی مسدود در سطح استان وجود دارد که ساکنان این تعداد روستاها نیز تا پایان روز به راههای ترددی دسترسی خواهند داشت.
این مقام مسئول در حوزه حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی درباره اکیپهای مستقر در راههای استان از حوزه مدیریتش نیز گفت: در حال حاضر ۴۶۶ دستگاه برف روب به همراه یک هزار و ۱۰۰ نفر از همکاران در سطح جادههای در حال بازگشایی و برف روبی مسیرها هستند.
وی ارتفاع برف را در سطح جادهها در بیشترین حالت با ۴۰ سانتیمتر مربوط به آزاد راه، هشترود و چاراویماق اعلام و اضافه کرد: کولاک شدید در گردنههای شیبلی، سرچم، سامبران، سائین و … در حال حاضر جریان دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی از هموطنان خواست به هیچ عنوان از کنار موضوع وجود برف و کولاک در جادههای راحت رد نشوند و از انجام هرگونه سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت نیاز به سفر در جادهها حتماً وسایل گرمایشی و ایمنی را در این مسافرتها همراه خود داشته باشند.
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