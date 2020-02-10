به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دفتر خود درباره راهپیمایی فردای ۲۲ بهمن، بیان کرد: نوجوانان و جوانان سمنانی، مسئولان، آموزش و پرورش و… در این راهپیمایی عظیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جشن است حضور یابند.

وی با بیان اینکه حضور باشکوه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن یک ضرورت است، افزود: باید جوانان ما به دنیا بفهمانند که ما انقلاب را دوست داریم.

امام جمعه سمنان همچنین با تاکید بر اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید بیعتی با آرمان‌های انقلاب و امام راحل و باعث حفظ منافع ملی می‌شود، گفت: دیگر حضور پرشوری که باید جوانان ما داشته باشند، انتخابات مجلس پیش رو محسوب می‌شود که چشم جهانیان به دنبال این موضوع است.

آیت الله شاهچراغی بیان کرد: حضور پرشور باید به این دلیل باشد که ما می‌خواهیم مجلسی انقلابی داشته باشیم و باید انتخاب اصلح را به منصه ظهور و بروز برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن فردا در ۷۰ نقطه شهری و روستایی استان سمنان برگزار می‌شود.