ویژه برنامه «ملک سلیمان» در چهلمین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مهدی سمعونی تهیه کننده «ملک سلیمان» درباره این برنامه گفتگو محور بیان کرد: «ملک سلیمان» با اجرای محمد دلاوری در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقه ای بطور زنده پخش خواهد شد. قسمت اول این برنامه که امشب ۲۱ بهمن پخش می شود، تولیدی خواهد بود اما از روز بعد بطور زنده برنامه روی آنتن می رود.

وی ادامه داد: گفتگو با افرادی که نسبت به ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی شناخت دارند، محور اصلی برنامه را تشکیل می دهد و سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، مهمان اولین قسمت این برنامه خواهد بود. رابطه شهید سلیمانی با رهبر معظم انقلاب، سبک زندگی و جایگاه او بعنوان پدر خانواده، اندیشه های مقاومت و چهل سال جهاد و فرماندهی از موضوعات ویژه برنامه «ملک سلیمان» است.

سردار رحیم صفوی مشاور عالی رهبر معظم انقلاب، عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی، صادق خرازی کارشناس سیاسی و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل و خانواده محترم سردار شهید سلیمانی از مهمانان این برنامه گفتگو محور خواهند بود.

«ملک سلیمان» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی سمعونی کاری از گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک سیما است که با مشارکت مرکز بسیج رسانه ملی از ۲۱ بهمن بین ۲ بخش خبری ساعت ۱۹ و ۲۱ روی آنتن می رود.